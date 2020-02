(ÖZEL) Kasımpaşalı Diagne, gol krallığı hedefinde iddialı!

Sezon öncesi 20\'den fazla gol atmak istediğini söyleyen Senegalli, ilk 3 haftada 5 gol buldu

Mbaye Diagne: \"Gol kralı olmak istiyorum\"

\"20 golün altına düşmek istemiyorum\"

\"Burak Yılmaz, takip ettiğim bir oyuncu\"

\"Kemal Özdeş, iyi bir karaktere sahip\"

\"Seçeneklerden biri de başka bir kulübe gitmek\"

\"Kalitemi göstermek istiyorum\"

Süper Lig\'in ilk 3 haftasında 5 gol atarak dikkatleri üzerine Kasımpaşa\'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, hedeflediği gol krallığına emin adımlarla ilerliyor.

Yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) verdiği özel röportajda, \"20 golün altına düşmek istemiyorum\" diyen 26 yaşındaki golcü, bu iddiasını ilk 3 haftadaki performansıyla sürdürdü.

Geçtiğimiz sezon da 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Diagne, bu sezonki hedefleri ve gelecek planlarıyla ilgili röportajında şu ifadeleri kullanmıştı;

\"20 GOLÜN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM\"

\"Bu sezonki hedeflerimden birisi de atabildiğim kadar çok gol atmak. 20 golün altına düşmek istemiyorum, daha fazla atmak istiyorum. Ama tabii ki bu sadece performans olarak benimle alakalı bir durum değil. Takım olarak iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor ki onların da yardımıyla ben de attığım gollerle takıma yardımcı olayım. Umarım takım olarak her şey istediğimiz gibi gider ve çok iyi bir sezon geçiririz. Hem kişisel hem de takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz.\"

\"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM\"

\"En büyük hedeflerimden biri de gol krallığı. Geçen sene forma giydiğim 17 maçta 12 gol attım. Bu sezon tüm maçlarda oynamak gibi bir hedefim var. Bütün maçlarda forma giyebilirsem hedeflerimi de gerçekleştirmiş olacağım.\"

\"BURAK YILMAZ, TAKİP ETTİĞİM BİR OYUNCU\"

\"Benim fiziğime benzeyen ya da oyun tarzı andıran oyuncular da Türkiye\'de oynuyor. Mesela geçen sene Demba Ba bunlardan birisiydi. Aynı zamanda Trabzonspor\'un forveti Burak Yılmaz yine izlediğim oyunculardan. Sürekli kalenin yakınlarında, sürekli golü isteyen, sürekli gol için doğru pozisyonu almaya çalışan oyuncular. Çünkü gol atabilmek için sahip olmanız gereken özellikler bunlardır. Sahip olduğunuz fiziksel özellikleri diğer oyunculara üstünlük kurmak için kullanmanız, doğru yerlerde kalenin yakınlarında gol atmak için uğraşmanız gerekiyor. Bu oyuncular izlediğim, takip ettiğim oyuncular.\"

\"KEMAL ÖZDEŞ, İYİ BİR KARAKTERE SAHİP\"

\"İyi bir teknik direktör, iyi bir karaktere sahip. Oyunculara çok fazla yardımcı oluyor ve onlarla sürekli iletişim halinde. Takım olarak bize de fazlasıyla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onun da gerçekleştirmek istediği hedefler var ve bu hedefler doğrultusunda takımı hem taktik olarak hem de mental olarak, oyuncularıyla iletişime geçerek hazırlıyor. Bence iyi bir teknik direktör, çalışması oldukça keyifli biri.\"

\"BAŞKA BİR KULÜBE GİTMEK SEÇENEKLERDEN BİR TANESİ\"

\"Çin\'den Türkiye\'ye geri gelmemin nedeni, Avrupa\'ya geri dönme isteğim. O yüzden Çin\'de oynadıktan sonra Türkiye\'ye geri geldim. Kasımpaşa ile imzalamadan önce Kasımpaşa\'yı çok fazla tanımıyordum. Ancak imzayı attıktan sonra buradaki herkesin çok dürüst, çalışmayı çok seven, oldukça güzel bir ortama sahip olan bir kulüp olduğunu gördüm. Her şey istediğimiz gibi oldu. Hala 1 yıllık kontratım var ve bu 1 yıllık sürede de takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Daha sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Kasımpaşa ile kontrat yenilemek de seçeneklerden biri. Ama bunların hepsi Kasımpaşa\'ya bağlı. Kasımpaşa\'nın isteğine, kulübün isteğine bağlı. Burada sahip olduğum kontrat boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sonra hep birlikte ne olacağını göreceğiz.\"

\"KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM\"

\"Çin\'e gittiğimde 24 yaşındaydım, o dönem benim için reddedilmesi zor bir teklif geldi. Çünkü genç olsanız da yaşlı olsanız da bütün oyuncular para kazanmak zorunda. O yüzden gelen teklifi değerlendirmek istedim. Çin\'e gittikten sonra da 2 sene orada kaldım ve tekrar Avrupa\'ya döndüm. Kalitemi göstermeye devam ettim. Kalitemi gösterdikten sonra da milli takımda oynamak, burada oynamaya devam etmek, Avrupa\'da kalitemi göstermeyi sürdürmeyi amaçladım. Ancak o dönem oldukça iyi bir teklifti ve reddetmek zordu.\"

