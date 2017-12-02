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(ÖZEL) - KAMYONET ÇARPAN İŞÇİYE YOLDAN GEÇEN KADIN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

  Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Bağcılar'da, yol kenarında peyzaj çalışması  yapan işçilerden birine kamyonet çarptı

02 Aralık 2017 19:10

 

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Bağcılar\'da, yol kenarında peyzaj çalışması  yapan işçilerden birine kamyonet çarptı. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen kadın doktor yaptı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Batışehir Caddesi\'nde meydana geldi. Yol kenarında peyzaj çalışması yapan görevli işçi Rasim Tümay, namaz kılmak için yolun karşısındaki camiye gitti. Cami dönüşü tekrar yolun karşısına geçtiği sırada Tümay\'a,  Edirne istikametine ilerleyen  kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçi sola savruldu. Rasim Tümay\'ın arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi, o sırada yoldan kendi aracıyla geçen doktor Bilgi Otuzoğlu yaptı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralanan işçiyi hastaneye götürdü. Çevre düzenlemesinde görevli işçiler, arkadaşlarına çarpan aracın sürücüsünün hızlı olduğunu iddia etti. Olaya ilk müdahale eden hekim Bilge Otuzoğlu ise olay yerinden tesadüfen geçtiğini ve yardım ettiğini söyledi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.  

Görüntü dökümü:
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-Yerde yaralı yatan işçiden görüntü
-İşçiye müdahale eden kadın hekim
-İşçinin çalışma arkadaşlarından görüntü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Kazaya karışan araçtan görüntü
-Camiden görüntü
-Olaya müdahale eden kadın doktorla röportaj
-İşçinin çalışma arkadaşlarının olayı anlatması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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