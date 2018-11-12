(ÖZEL) KAMERAYA YANSIYAN BAĞDAT CADDESİ MAGANDALARINA DENETİM

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde yarış yapan, drift atan, makas ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü yaya sivil trafik memurunun kamerasına yakalandı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 5 bin 10 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken ehliyetini geri alması için de \'Akıl Sağlığı\' raporu alması gerektiği öğrenildi.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİN KAMERASINA YAKALANDI

Bağdat Caddesi\'nde kameraya yansıyan görüntülerde, bir akaryakıt istasyonundan çıkan otomobiller bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Drift yaparken Caddebostan istikametine ilerleyen araçlara zor anlar yaşatan sürücü, yaklaşık 500 metre ilerde Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü Bartu K. (20) cezai işlem yapılması için otomobiliyle en yakın polis otoparkına götürüldü.

EHLİYETİNİ GERİ ALMASI İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU GEREKECEK

Bartu K\'ya caddede drift yapması nedeniyle \"Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,\' gerekçesiyle 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Bartu K\'nın ehliyetine el konulurken \'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu\"ndan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle İskele Polis Merkezi Amirliği\'nde olayla ilgili ifadesinin alındığı ve ehliyetini geri alması için \'Akıl Sağlığı\' raporu alması gerektiği öğrenildi. Bartu K\'nın otomobili iki ay trafikten men edildi.

GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA CEZA KESİLİRKEN BİR SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sivil Trafik ekipleri yine Bağdat Caddesi\'nde ilerleyen bir otomobilinin abartılı egzozu bulunması nedeniyle ikaz edilerek ekipler tarafından durduruldu. Sivil Trafik Ekipleri Sürücüye \'32/3 maddesi mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması\' ve \'46/2-G maddesi\'ndeki \"Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi\' nden cezai işlem uyguladı. Bu kişiye ayrıca \"sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanması\" nedeniyle toplam 4 bin 22 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz kullandığı otomobili ise trafikten men edildi.

10 SÜRÜCÜYE TOPLAM 17 BİN 532 LİRA TRAFİK CEZASI

Bağdat Caddesi\'nde Sivil Trafik ekiplerin denetim yaptığı sırada sahil yolunda ilerleyen iki otomobilin trafikte makas attığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan biri kadın iki sürücüye toplam 2 bin 4 lira trafik cezası kesildi. Bağdat Caddesi\'ndeki denetimlerde 10 sürücüye toplam 17 bin 532 lira trafik cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü:

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-(POLİS KAMERASI)

-DRİFT ATAN SÜRÜCÜ

-Benzin istasyonun çıkan otomobilin drift atması

-Otoparka çekilen otomobil detay

-Sivil Trafik ekiplerin ceza kesmeleri

-Drift atan sürücü Bartu K. gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

-ABARTILI EZGOZ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ

-Bağdat Caddesinde abartılı egzoz ve sürücünün ehliyetsiz çıkması (01.30)

-Ekiplerin sürücüye konuşmaları

-Otomobilinden detay

-Abartlı egzozdan detay

-Genel ve detaylar

-MAKAS ATAN SÜRÜCÜLER*

-Sahil yolunda makas atan iki sürücünün yakalanması (01.54)

-Makas atan sürücülerin ceza işlem yapılması

-Makas atan otomobillerden detaylar

-Ehliyet ve cezalardan detay

-Genel ve detaylar



