Özel Kalem harcamayı katladı

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü harcamaları, yılbaşında ayrılan tutarın 5.5 kat üstüne çıktı. Artışın nedeni, 6 ayda 156.3 milyon YTL’ye ulaşan örtülü ödenek harcaması.

Genel yönetim kapsamındaki tüm kurumlar, yılın ilk altı ayındaki bütçe uygulama sonuçlarıyla ikinci yarı yıla ilişkin beklentilerini yasa gereği kamuoyuna açıklıyor.

Ntv’nin haberine göre, Başbakanlık da “2008 kurumsal mali durumu ve beklentileri raporu” ile ilk altı aydaki harcamalarının detayını açıkladı. Rapora göre, 1 milyar 666 milyon YTL’lik Başbakanlık bütçesinin yüzde 50.9’una denk gelen 847.2 milyon YTL ilk yarı yılda harcandı. Yıl sonu gerçekleşmesi ise 1 milyar 727 milyon YTL olarak öngörüldü. Buna göre Başbakanlık, bütçede ayrılan ödeneğin üstünde bir harcama yapacak.



Raporda, muhalefetin eleştirilerine neden olan örtülü ödenek harcamalarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Başbakanlık bütçesinde oran olarak en yüksek gerçekleşme, başlangıç ödeneğinin yüzde 549.9 üstüne çıkan özel kalem müdürlüğü harcamalarında oldu. Bu kalemdeki artışın kaynağı ise örtülü ödenek. Bütçeleme tekniği gereği yılbaşında sembolik olarak 200 bin YTL’lik ‘iz ödenek’ konulan örtülü ödenekte altı aylık harcama 156.3 milyon YTL oldu. Örtülü ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı yüzde 781.7.



5018 sayılı yasanın 24’üncü maddesine göre örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar için kullanılıyor. Örtülü ödenekten yapılan harcamalar yasa gereği gizli kalıyor, açıklanmıyor.