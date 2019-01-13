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(ÖZEL) KAĞITHANE'DE TELEFON HIRSIZI KAMERAYA YAKALANDI

  İstanbul DHA  Kağıthane'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yakalandı

13 Ocak 2019 13:22

 

İstanbul DHA 
Kağıthane\'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane, Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan elektronik eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana telefonla konuşarak giren bir kişi çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek masanın üzerine şarja bırakılmış telefonu önce telefonu kendine çekti. Ardından telefonu alıp soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü: 
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GÜVENLİK KAMERASI
-Şüphelinin telefonla konuşarak dükkana girmesi
-telefonu alması
-Dışarı çıkması


 

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