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(ÖZEL) KADIKÖY'DE BİR GARİP OLAY...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Kadıköy'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti

31 Ocak 2018 14:37

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Kadıköy\'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti. Bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Şüpheli mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor; ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor. Yaşananlar 1,5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor. Hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi. Boztaş, eli silahlı kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI 
-Saldırganın cebinden silah çıkarması
-Silahın tutukluk yapması
-Mermilerin yere düşmesi
-Saldırganın mermileri yerden alması
-Saldırganın tekrar ateş etmeye çalışması
-Saldırganını esnafla konuşması
-Saldırganın ayrılması
 
AKTÜEL
-Büfeci Erkan Boztaş ile röp
-Genel ve detaylar

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