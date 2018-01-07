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(ÖZEL) KADIKÖY'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRI... KORKU ANLARI KAMERADA

* Silah sesleriyle birlikte koşarak kafenin içine sığındılar

07 Ocak 2018 17:07

* Silah sesleriyle birlikte koşarak kafenin içine sığındılar.

Haber: Ramazan EĞRİ - Kamera: İstanbul DHA
Kadıköy\'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı. Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor. 

Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI
-Yaşanan panik anları
-Koşarak ve sürünerek kafeye sığınanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Polis ve sağlık ekipleri
-Güvenlik önlemi alınması
-Yerde yatan ceset
-Olay yeri inceleme ekipleri
-İçeriden çıkan müşteriler
-Görgü tanıyla röp.
-Yerde boş kovanlar
-Cesedin kaldırılması araca konması
-Genel ve detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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