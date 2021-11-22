Özel jet sektörü milyarderlerin uçak talebine yetişemiyor

Ucuz borç ve artan zenginlik nedeniyle süper yatlara, konaklara ve uçaklara rağbet, artıyor. Özel uçak üreticileri, ultra zenginlerin artan saflarından gelen rekor talebe yetişmekte büyük güçlük çekiyor.

Bloomberg’in haberine göre Jet sahipleri için çevrimiçi bir yönetim platformu olan MySky'nin kurucu ortağı Christopher Marich, “Piyasa daha önce hiç olmadığı bir konumda. Her uçak modeli için için iki veya üç alıcı var." dedi.

Milyarder ekonomisi

Pahalı jetlere, malikanelere, teknelere ve birçok koleksiyona olan talebin Covid öncesi seviyeleri aşması, gelişen milyarder ekonomisinin bir göstergesi.

SuperYacht Times'ın araştırmasına göre, bu yıl Ekim ortasına kadar satılan süper yat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 artarak 523'e yükseldi. Bu alımların dörtte birinden fazlası yeni gemiler içindi.

"Dünyanın gerçekten zenginleri yeniden seyahat ediyor"

Bununla birlikte, dünyanın en pahalı evlerinden bazılarının fiyatları yükseliyor. Girişim yatırımcısı Marc Andreessen, Malibu'daki bir mülk için 177 milyon dolar ödeme yaptı. Özel sermaye devi Leon Black, Londra'nın en seçkin mahallelerinden birinde bir malikaneye 28 milyon dolar ödedi.

Lüks mülkler, yatlar ve jetler için çevrimiçi bir pazar yeri olan MillionPlus.com'un kurucusu Paul Welch, “Dünyanın gerçekten zenginleri yeniden seyahat ediyor ve bir şeyler yapmak istiyor gibi görünüyor. Londra'da Endonezya, Kanada ve Hong Kong'dan gayrimenkul satın alan insanlar var." diye konuştu.

1 yılda 1,2 trilyon dolar servet arttı

Salgının kendisi asgari temaslı seyahat ve eğlenceye olan ilgiyi körüklemiş olsa da, abartılı 'oyuncak' çılgınlığının asıl sebebi servet artışı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 kişisi, bu yıl Ekim ayına kadar servetlerine 1,2 trilyon dolar ekledi.

Yükselen borsalar, merkez bankalarının ekonomilere para sürmesi, halka arzlar, ayrıca kripto paraların değer kazanması da yeni milyarderlerin ortaya çıkmasında pay sahibi oldu.