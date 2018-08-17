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(ÖZEL) İSTANBUL GÜNE ŞİMŞEKLERLE UYANDI

  Haber: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber gökyüzünde oluşan kızıl manzaraya bu sabah kara bulutlar da dahil oldu

17 Ağustos 2018 12:29

 

Haber: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sabahın ilk ışıklarıyla beraber gökyüzünde oluşan kızıl manzaraya bu sabah kara bulutlar da dahil oldu. Dakikalar içerisinde İstanbul Boğazı\'nı çevreleyen bulutların ardından sağanak yağmur ve şimşekler görüldü. Kısa süreli etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular olumsuz etkilerken, İstanbul semalarında ise doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
- Gün doğumu kızıllığı
- Kara bulutların toplanması
- Sağanak ve şimşekler
- Genel ve detay görüntüler

17.08.2018 - 09.24 Haber Kodu : 180817014

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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