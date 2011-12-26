-Özel İletişim Vergisi'nde maktu tutar 37 lira ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Özel İletişim Vergisi'nde maktu tutar, 37 lira olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutarlar, yüzde 10,26 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 34 liralık vergi tutarı, 37 liraya çıkarıldı.