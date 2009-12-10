Özel hastaneye giden yüzde 70 fark ödeyecek

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‘Bıraksınlar biz belirleriz’

Hastaneler sınıflandırılacak

SGK ile özel sağlık sektörü arasında uzun süredir tartışılan SGK’lı hastalardan alınan yüzde 30 fark kısıtı yüzde 70’e çıkarıldı. 1 Ocak 2010’dan itibaren uygulanacak karara göre SGK’lı hastalar özel hastanelerde tedavi olduklarında, hastaneye SGK’nın belirlediği ücretin yüzde 70’i kadar fark ücreti ödeyecek. Bu durum SGK’lı hastaların özel hastanelerdeki tedavi masraflarını neredeyse 2.5 kat artırıyor. Yani özel hastanede bin liralık bir tedavi gören hasta daha önce 300 lira fark ücreti öderken 1 Ocak’tan itibaren 700 lira ödeyecek.1 Ocak’tan itibaren özel sağlık hizmetlerinden faydalanan SGK’lı hasta sayısının düşmesi bekleniyor. Karar özel hastaneleri de memnun etmedi. Özel Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı DR. Reşat Bahat, “Bu yönerge 2008 yılının 31 Aralık tarihinde çıkması gerekiyordu. Şimdi hastadan alınan fark ücretinin yüzde 70’e çıkması özel hastaneler için olumlu gibi görünse de yeterli değil. Biz fark ücretlerindeki sınırlamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.Son 5 yılda gerçekleşen enflasyona göre SGK’nın tedavi ücretlerini yüzde 45 artırması gerektiğine dikkat çeken Bahat şöyle konuştu:“Planlamada ise özel sektör lehine gevşeme istiyoruz. Özel sektörün yıllık gideri 12 milyar TL. SGK ise 5.3 milyar TL bütçe veriyor. Bu tablo vahim durumumuzu açıklıyor.”Medicana Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt da fark ücreti sınırlamasına karşı olduklarını ifade etti. Bozkurt, “Elbette yüzde 70 fark ücreti, yüzde 30’dan iyidir. Ama SGK’nın tedavi liste fiyatları çok düşük. Biz fark sınırı olmasın istiyoruz. Bıraksınlar, hastadan ne kadar fark alacağına özel hastaneler karar versin” diye konuştu.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel hastaneleri sınıflandırmak için çeşitli standartlar belirledi. Hastaneler hasta haklarına verdikleri önem, yatak başına düşen hemşire sayısı, ameliyathane oda sayısı, hasta ve çalışan güvenliği gibi unsurlar dikkate alınarak puanlanacak. Puanı yüksek olan hastaneler, sigortalılardan yüzde 70’e kadar fark ücreti alacak. E grubu hastaneler yüzde 30 fark ücreti alabilirken bu oran, hastanenin sınıfına göre yüzde 40, 50, 60 ve 70’e kadar çıkabilecek. En üst gruptaki A grubu hastaneler yüzde 70’e kadar fark ücreti alacak. Hastaneler yılda bir kez puanlanacak. Hizmet kalitesini düşüren özel hastanenin puanı kırılıp bir alt gruba gönderilecek. Böylece alacağı fark ücreti de düşecek. Yeni sisteme göre hastane, çalışanlarına ne kadar yüksek maaş öderse o kadar çok puan alacak. Bu kriterde hastanenin çalışanları adına yatırdığı sigorta primi dikkate alınacak. Primini tam yatıran hastane, bir üst grupta yer alarak yüksek fark ücreti alabilecek. Hastaneler, her yıl 1 Ocak itibarıyla aldıkları hastane puanını hastaların görebilecekleri bir yere asacaklar.