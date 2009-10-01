Özel hastanelerle SGK ayrılıyor

Ege Özel Sağlık Kuruluşları Derneği (ESKD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ruşen Aydın, 1 Ekim 2009'dan itibaren özel sağlık kuruluşlarından alınan katkı payının 15 TL'ye çıkarılmasına tepki olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan sözleşmeleri feshetmeyi düşündüklerini söyledi. Aydın, bu aşamaya gelmeden yapacakları eylemleri de açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan, ‘Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğ’ sonrası katkı payları özel sağlık kuruluşlarında 15 TL, devlet hastanelerinde 8 TL ve aile hekimliği muayenehanelerinde 2 TL olarak belirlendi. Karara tepki gösteren ESKD Başkanı Dr. Aydın, uygulamaya karşı ilk etapta yurttaşları bilgilendirmek için kampanya yürüteceklerini, sağlık kuruluşları önüne pankartlar asarak bilgilendirme yapacaklarını, el ilanları dağıtacaklarını, diğer meslek kuruluşları ile ortak gösteriler yapacaklarını söyledi. Aydın, “Bütün bunlara rağmen geri adım atılmazsa SGK ile sözleşmesini iptal etmeyi düşünen önemli sayıda kurum var. Kararlılığımızı ifade ediyoruz” dedi.

Kuyruklar geri dönebilir

Toplam gelirlerinin yüzde 40'ını vergi olarak ödediklerini anlatan Aydın, “Bu durum sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor. Uygulama ile, gelen hastalarla sağlık personeli arasında tartışma yaşanacak. Özel sağlık kuruluşları ayakta kalamayacak ve bu kurumlarda istihdam edilen yaklaşık 50 bin kişi işsiz kalacak” diye konuştu.

Uygulamadan sonra devlet hastanelerinde unutulmaya başlanan kuyrukların geri geleceğini, vatandaşların şikayetleri artacağını belirten Aydın, geçen 28 Eylül'de yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay'da açtıkları davanın sonucunu beklediklerini kaydetti.