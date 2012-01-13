-Özel hastanelerle SGK arasındaki sözleşme yenilendi ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SGK'nın özel hastanelerle yaptığı sözleşmenin yenilendiğini belirterek, ''Özel hastanelere, aylık fatura bedelinin yüzde 20'sinden fazla cezai işlem yapılmayacak'' dedi. Çelik, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren SGK'nın özel hastanelerle yaptığı ''2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi''nin tamamen yeniden düzenlendiğini ve özel hastaneler lehine bazı yenilikler getirildiğini söyledi. Daha önceki sözleşmeye göre, herhangi bir özel hastanenin SGK'ya yönelik usulsüz işlem yaptığı ve bu işlemin doktor hatasından kaynaklandığının ortaya çıktığı durumlarda, o doktorun sorumluluğu olmadığını ve hastaneye yönelik cezai işlem uygulandığını anlatan Çelik, ''Artık, doktordan kaynaklanan işlemle ilgili sadece hastaneye cezai işlem uygulanamayacak, doktorun da sorumluluğu bulunacak. Sorumluğu tespit edilen doktor, 6 ay süreyle SGK'lı hastalara bakamayacak'' dedi. Eski uygulamada, özel hastanelerin SGK'ya gönderdikleri faturaların toplam tutarı üzerinde ceza uygulamasının bulunduğunu ifade eden Çelik, ''Örneğin bir özel hastane 100 bin lira SGK'ya fatura gönderdi ve bazı faturalarda usulsüz işlem yapıldığı görüldü. Böyle bir durumda ilgili özel hastaneye 100 bin liradan fazla ceza kesilebiliyordu. Yeni uygulamada aylık fatura bedelinin yüzde 20'sinden fazla cezai işlem yapılmayacak'' diye konuştu. -Cezalar taksitle ödenebilecek- Bakan Çelik, eskiden özel hastanelerle SGK arasındaki uyuşmazlıklarda, SGK kararlarının tek itiraz noktasının mahkemeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Yeni uygulamayla SGK ile özel hastaneler arasında ortak belirlenecek bir tahkim kurulu uyuşmazlıklara bakabilecek. Herhangi bir özel hastaneyle SGK aralarında çıkabilecek bir uyuşmazlıkta kurum müfettişleri ve kurum doktorlarınca verilecek ceza, son işlem olarak uygulanmaktayken artık müfettiş raporları bile olsa özel hastanelere savunma ve itiraz yapabilme imkanı getirildi. Ayrıca, özel hastanelerle ilgili oluşabilecek herhangi bir cezai işlemde geçmişte yapılan sözleşmeyle yeni yapılan sözleşme arasında hastanenin lehinde olan hükümler uygulanacak. Örneğin bir hastane, eski sözleşmede bir işlem için 10 bin lira ceza ödemek zorunda ise bu yeni sözleşmede 5 bin lira ise işlem 5 bin lira üzerinden yapılacak. Özel hastanelerin kendilerine uygulanan tüm cezai işlemlerin bir defada ödenmesi yerine isterlerse özel hastanelere cezaları 12 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi. Taksit tutarı aylık faturasının yüzde 25'inden aşağı olmayacak.'' -Kasıt olup olmadığına bakılacak- Çelik, herhangi bir özel hastanenin elinde olmayan nedenlerle yaptığı yanlış işlemler nedeniyle sözleşmenin fesh edilmesine kadar giden ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, ''Yeni düzenlemede, hastanenin bu fiillerinin kasıtlı yapılıp yapılmadığına bakılarak karar verilecek. Kasıt yoksa ve zorunlu bir nedenle, örneğin bir bilgisayar hatası sebebiyle bir usulsüzlük varsa inceleme olmadan karar verilmeyecek'' dedi. Özel hastanelerin sözleşme yaparken ya da başka bir işlemde SGK'ya vermek zorunda bulunduğu birçok belgenin kaldırıldığını belirten Çelik, sözleşmenin sadeleştirildiğini ve bir belgeyle işlemlerin sonuçlandırılması imkanı getirildiğini kaydetti.