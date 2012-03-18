Özel hastanelerde sigortalı hastaların ödeyeceği paylar arttı!

T24 - Özel hastanelerin vatandaştan yüzde 70'e kadar alabildiği ilave ücret oranı yüzde 90'a çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle hastaların ödeyeceği para da yüzde 20 artmış oldu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı fiyat artırımı, özellikle büyük şehirlerde artan maliyetler sebebiyle sıkıntı yaşayan özel hastaneler tarafından olumlu karşılandı. Özel Bahar Hastanesi Başhekimi Ömer Kurt, düzenlemenin özel hastanelere kısmen de olsa nefes aldıracağını söyledi.

Zaman gazetesinin haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilip Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Resmi Gazete'nin dünkü sayfasında yer alan kararda şöyle denildi: "Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair ekli kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 7/3/2012 tarihli ve 4580371 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 73'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Buna göre, özel hastanelerin yüzde 70'e kadar alabildikleri ilave ücret oranı yüzde 90'a çıkartıldı. SGK Başkanı Fatih Acar, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, özel hastanelerin yüzde 70 oranında aldığı farkın yüzde 90'a yükseltileceğini kaydetmişti. Acar, özellikle büyük şehirlerde artan maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşayan özel hastanelerin bu sayede sorunlarının giderilmiş olacağına dikkat çekmişti. Özel Bahar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Kurt, düzenlemenin özel hastanelere kısmen de olsa nefes aldıracağını söyledi. Kurt, aynı oranda Sağlık Uygulamaları Tebliği'ndeki rakamın yani devletin özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceği miktarın yüzde 20 artırılmasını beklediklerini ifade etti.

SGK, özel hastanelerde yapılan her türlü tetkik ve tedavi işlemi için ayrı ayrı fiyat belirliyor. Hastanelere de, hastadan tespit edilen bu rakamın belli bir miktarı kadar katkı yapı isteme hakkı tanınıyor. Örneğin bir tetkik için devlet 100 lira fiyat belirlediyse hastane SGK'dan aldığı 100 liranın yanı sıra hastadan da en fazla yüzde 70'i kadar (70 TL) isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 90'a (90 TL) çıkarıldı.