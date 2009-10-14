Özel hastaneler şok oldu

Özel hastanelere ödenen muayene katılım payının 2 liradan, 15 liraya çıkarılması, bardağı taşıran son damla oldu.
Bilindiği üzere 1 Ekim tarihinden
itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) çerçevesinde vatandaşların özel
hastanelere ödediği muayene katılım payı 2 liradan 15 liraya çıkartıldı.
GSS
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli özel sağlık
kuruluşları, sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30'una kadar
ilave ücret alabiliyor.
Referans Gazetesinin haberine göre,önce yüzde 30 fark, ardından da muayene katılım payının 15
liraya yükseltilmesi, özel hastaneleri kelimenin tam anlamıyla çileden
çıkardı. Bir başka anlatımla, muayene katılım payının artırılması özel
hastanelere son darbeyi vurdu.
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Dr.Reşat Bahat'ın yaptığı açıklamada , "Yüzde 30, yüzde 70 gibi sürekli vatandaşın cebinden para
çıkacak çözümleri sunuyor olmamızdan, biz özel hastaneler olarak çok
rahatsızız" diyerek, söze başlıyor ve özel sektör olarak tek talepleri
olduğunu söylüyor: "Bizim maliyetlerimiz karşılansın ve makul bir kâr
sektöre bırakılsın. Bunun dışında, vatandaş para vermeden biz kâr
edebilirsek, bu sektörün çözümü olur."
Hastanelere ikinci şok
Reşat Bahat'ın açıklamasına göre
muayene katılım ücretinin 15 liraya çıkması, özel hastaneleri şoke
etmiş. Şoke etmesinin nedeni ise sadece ücretin artırılması değil.
Bahat, bu ilginç gelişmeyi şöyle anlatıyor:
"Özel hastaneler olarak Ekonomi
Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldık ve ilgili tüm bakanlara yüzde
30 katkı payı sıkıntımızı uzun uzun anlattık. Birtakım çözümler ortaya
koyduk. Bizi dinlediler. Anlattıklarımızın hepsini makul karşıladılar
ve bizlere de hak verdiler. Toplantı bittiğinde, açıkçası hepimiz
umutluyduk, hataların düzeleceği üzerine. Ama ertesi gün bir baktık ki
muayene katılım payı 2 liradan 15 liraya çıkarılmış. Şoke olduk. Sorun
sadece bu da değil. Devlet hastanesinde bu ücret 8 lira, özel
hastanelerde 15 lira. Eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Devlet bize
yüzde 30, yüzde 70 kısıtları getiriyor. O zaman da akla şöyle bir soru
geliyor. Vatandaş zenginse bu kısıtlar niye var. Yok vatandaş fakirse,
niye 15 lira alınıp, devlete veriliyor."
Bu çarkın içinde olamayız
Reşat
Bahat, muayene ücretinin artırılması sonrasında OHSAD üyelerinin
çoğunluğunun refleks olarak SGK ile sözleşmelerini iptal etme ve
personel, hasta sayısını azaltarak, küçülme yoluna gitmeyi tercih
ettiklerini de söylüyor. Ortak bir tavır belirlenene kadar bu karar ertelenmiş.
Bu noktada Reşat Bahat, başka
önemli bir noktanın altını çiziyor. "Asıl bizi üzen, beş yıl önce
sağlık alanında çok güzel şeyler yapıldı. Sağlık sorunu özel sektörle
birlikte çözüldü ki bu doğru bir yaklaşımdı" diyerek anlatmaya başlıyor
Bahat ve şöyle devam ediyor:
"Biz yatırımları yaparken bu
kısıtların hiçbirisi yoktu. Bize bunlar söylenmeden bu yatırımları
yaptık. Özel sağlık alanında 10 milyar doların üzerinde yatırım
yapıldı, bu beş yıl içinde. Şimdi ise 5.5 milyar TL'nin altında özel
sektöre global bütçe reva görülüyor. Bütün bunları kabul ederek, bu
sağlık çarkının içinde kalmamıza imkân yok."
Devlet bu hizmeti veremez
Bu uygulamaların altında, bir
anlamda hastaların tümünü devlet hastanelerine yönlendirmek gibi bir
politikanın var labileceği sorusuna Reşat Bahat, böyle bir politikanın
gerçekçi olmayacağına değiniyor ve beş sene önce sağlık hizmetinin
yüzde 8'ini özel sağlık kuruluşları gerçekleştirirken, bugün bu oranın
yüzde 30'a çıktığını vurguluyor. Ayrıca bu hizmetin çoğunluğunun da
nitelikli hizmet olduğunu ve yüzde 50'nin üzerinde talebi özel sağlık
kuruluşlarının karşıladığını savunan Bahat, "Devlet hastaneleri bu
hizmeti veremez. Mesela, açık kalp ameliyatı gibi birçok konuda özel
sektörün verdiği hizmet yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu hizmeti devlet
istiyor ki, biz de bu büyüklüğe ulaşmışız. Sektörü küçültmek gibi
bilinçli bir zihniyet yok ama sonuç oraya varıyor ve böyle giderse,
vatandaş memnuniyetsizliği oluşacak" diyor.
Özel sağlık kuruluşlarının
sıkıntıları böyle. Kabul etmek lazım ki sağlık konusunda ortada ciddi
bir sıkıntı yaşanıyor ve gelecekte bu sıkıntının daha da artacağı
kesin. O nedenle de bir an önce bu soruna çare bulunması gerekiyor.
Şunu da söylemeden geçemeyeceğim... Özel hastaneler olmadan kaliteli
sağlık hizmeti vermek imkânsız ve mümkün değil.