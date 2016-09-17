Özel hastaneler, kanser cerrahisinden fark ücreti almayacak

Acil servis sonrası bakım hizmetlerinin de ücretsiz hale getirildiği özel hastanelerde, kanser cerrahisinde alınan fark ücreti kaldırılıyor. Yaşlı ve yatalak hastaların bakımı için hastanelerde “özel üniteler" hızla devreye sokulacak. Sağlık personeli alımında ise çalışmalar son aşamasına geldi.



Acil servis sonrası tedavi ücretsiz





Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, halen özel hastanelerde de, acil servise getirilen hasta ve yaralılardan ücret alınmıyor. Buna karşın, acil bakımdan çıkan hastaların izleyen tedavileri için fatura kesiliyordu. Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarının yaptığı ortak çalışma sonucu, artık özel hastanelerde acil servis sonrası tedavi hizmeti de ücretsiz olacak. Bu aşama için ek fatura kesilmeyecek.



Kanserde fark ücreti yok



SGK'nın, özel hastanelerle yapacağı anlaşma çerçevesinde, kanser cerrahisinde belirlenen işlemlerde de “fark ücreti" alınmaması sağlanacak. Halen, özel hastanelerde, yoğun bakım, kalp ve acil servis gibi birimlerde fark ücreti alınmıyor. Kanser hastaları da bu gruba dahil edilecek.



Sağlık Bakanlığı, yaşlı ve yatalak hastalar için hastanelerde “uzun süreli bakım üniteleri" oluşturulacak. Evde bakılırken, hastanelik durumu ortaya çıkan yaşlı ve yatalak hastalar, yoğun bakım yerine bu ünitelerde tedavi görecek. Böylece hem yoğun bakım ünitelerinde 1-2 ayı bulabilen uzun kalma sürelerinin önüne geçilecek hem de özel sağlık hizmeti sağlanmış olacak. Yeni yapılan şehir hastanelerinde oluşturulacak ünitelerin yanı sıra, şehir hastanelerinin devreye girmesiyle boşalacak bazı hastaneler de bu amaçla tahsis edilecek.



Acil servis takviyesi



Başta İstanbul olmak üzere, hem acil servislerin hem de ambulans ve ekiplerin sayısı artırılıyor. Aile hekimleri ve vatandaşların yararlanacağı “sağlıklı yaşam merkezleri" olacak. Merkezlerde psikolog, fizyoterapist dahil çeşitli alanlarda uzmanlar da yer alacak. Semtlerde 30-40 bin nüfusa hizmet verecek şekilde planlanacak merkezler, hastanelere talebi azaltacak.



İlk şehir hastanesi ekimde





Her tür sağlık hizmetinin tek bir noktadan alınabileceği şehir hastanelerinden ilki ekim ayında açılacak. Yozgat ve Mersin'deki şehir hastanelerinde son rötuşlar yapılıyor. Önümüzdeki yıl da, aralarında Ankara-Bilkent'in de olduğu dev tesisler birer birer hizmete girecek.



Yeni personel alınacak





Özellikle FETÖ'den temizlenen hastaneler başta olmak üzere sağlık birimlerinde yeni personel hızla devreye sokulacak. 6 bin kişilik ilk grup Ekim ayında iş başı yapacak. Kasım veya Aralık ayında alınacaklarla birlikte sayı 12 bini bulacak. Sözleşmeli personelle birlikte rakam 15 bine ulaşacak.