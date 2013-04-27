Özel hastanede tedavi olmak isteyen iki kat ücret ödeyecek

Özel ve üniversite hastanelerinde tedavi olan hastalardan iki katı fark ücreti alınmasının yolu açılıyor. Meclis’e sunulan torba tasarıda 18 yaşını doldurmayan çocuklar da genel sağlık sigortası kapsamına alınıyor.

Meclis’e sunulan Varlık Barışı Tasarısı özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde tedavi olan hastadan iki katı fark ücreti alınmasının da yolunu açıyor. Hükümetin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hastaları üzecek düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.

18 yaşına kadar sağlık sigortası

Torba yasaya göre gelir tespiti yapılmadan Genel Sağlık Sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmayan çocuklar, Genel Sağlık Sigortalısı olacak. Anne ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmayan çocuklar da genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, düzenleme bu haliyle yasalaşırsa 18 yaşına kadar herkes genel sağlık sigortası kapsamında olacak. İlgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’na, üniversite hastaneleriyle özel hastaneleri temsilen belirlenecek birer üye girecek. Kararları salt çoğunlukla alacak komisyonun gerekli gördüğü durumlarda hizmetin türüne göre birden fazla alt komisyon kurulmasının da yolu açılıyor.

İlave ücret iki katına çıkıyor

Tasarıda özel ve üniversite hastanelerinde tedavide büyük tartışma yaratacak düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre vakıf üniversiteleriyle sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından 9 kişilik Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen hizmet bedellerine ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden tahsil edilecek ilave ücret tavanı bir katından iki katına çıkarılacak. İlave ücretin tavanını belirleme yetkisi de Bakanlar Kurulu’na veriliyor.

Öğretim üyesine fark ücreti

Üniversite hastanelerinde, kişilerin tercihiyle mesai saati dışında görev yapan öğretim üyesine ilave ücret verilmesi amaçlanıyor. Bunun için alınacak ilave ücretin tavanı sağlık hizmetleri bedelini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Alınacak ilave ücret, bir defada bir asgari ücreti geçemeyecek.