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Özel hastane ücretleri tek tıkla öğrenilebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, vatandaşların özel hastanelere ne kadar ilave ücret ödeyeceklerini internetten öğreneceğini söyledi

21 Mayıs 2012 14:51

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerine anında ulaşabilmesini ve hangi hizmete ne kadar fark ücreti ödendiğinin bilinmesini hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda hazırlanan internet sitesinin bu ay sonuna kadar hizmete sunulmasının planlandığını söyledi. 
 
Çelik, ''İnternet sayfasında ayrıca özel hastanelerin hangi hizmetleri verdiği, çalışan doktorların meslek bilgileri, yapılan işlemlerin sayısal bilgilerine ilişkin veriler de yer alacak'' dedi.
 
İnternet sayfasında yer alan ''hastane arama'' butonuna basıldığında, SGK'nın 81 ilde anlaşmalı olduğu tüm hastanelerin ve dal merkezlerinin bilgilerine ulaşılabilecek.

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