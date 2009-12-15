Özel hastane SGK farkını 400 kritere göre alacak

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 Ocak 2010’dan itibaren özel hastaneleri sınıflandıracak, buna göre fark ücreti ödenmesi sistemine başlayacak. Özel hasteneler Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın kriterlerine göre değerlendirmeden geçip, yeni sistemle birlikte A, B, C, D ve E grubu hastane olarak ayrılacak. E grubu hastaneler yüzde 30 fark ücreti alabilirken bu oran, hastanenin sınıfına göre yüzde 40, 50, 60 ve 70’e kadar çıkabilecek. A grubu hastane yüzde 70 fark alacak. Fazla fark alan hastanenin gelirlerinde de artış yaşanacak.



SGK bu işlemi yaparken özel hastaneleri 400 maddelik kriter testine tabii tutacak. Oldukça detaylı olarak hazırlanan listedeki her bir maddenin karşılığında puanlama yer alacak, ardından bunlar toplanarak özel hastanenin grubu belirlenecek.



Bu sadece hizmet kalitesine ilişkin hesaplamayı içerecek. Bunun yanı sıra hastanelere yatak kapasitesi, hasta ve çalışan güvenliği gibi alanlarda da puan verilecek. Tüm bunlar sınıflandırmada etkili olacak.



150 kişilik denetim timi



Hastaneler yılda bir kez puanlanacak. Puanlamak üzere bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyonda SGK ve Sağlık Bakanlığı’nı temsilen ikişer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen ise bir kişi olmak üzere beş üye görev yapacak. SGK ve Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin kriterlerine uyup uymadığını sıkı kontrol edecek çat kapı denetim yapacak.



Bunun için Sağlık Bakanlığı 150 kişilik bir denetim ekibini devreye alacak. Bu denetim ekibi 3 ay boyunca sıkı eğitimden geçirildi. 1 Ocak’tan itibaren bu alanda iş yapmaya başlayacaklar. Denetimden gelen sonuçlara göre hizmet kalitesini düşüren özel hastanenin puanı kırılıp bir alt gruba gönderilecek. Böylece alacağı fark ücreti de düşecek.





Yatan hastaya sigarayı bıraktır



Hastanelerin hizmet kalite standartlarını belirleyen kriter listesinde öne çıkan bazı maddeler şöyle:



- Hasta kabul bankoları göz hizasında olmalı.

- Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı.

- Hastalara tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri, egzersizleri gibi dikkat etmeleri gereken konular hakkında eğitim verilmeli.

- Hastaneye yatan sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi uygulanmalı.

- Hasta kayıt/kabul biriminde polikliniğe başvuran günlük ortalama hasta sayısı 0-500 olan hastane için en az 2 hasta görevlisi, ortalama hasta sayısı 1001 ve üzeri olan hastane için en az 4 hasta görevli bulunmalı.

- Bebek emzirme odasında masa ve oturma grubu olmalı. Emzirme odasında, sivri kenarlı olmayan yeterli sayıda sandalye, koltuk, sehpa bulunmalı.

- Diş kliniğinde hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı.

- Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar kilit altında tutulmalı.

- Kan alma birimlerinde hasta bekleme sırası 30 dakikalık süreyi aşmamalı.





800-1000 puan alan “A sınıfı” olacak



- Hizmet Kalite Standardı (Poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, tedavi standartaları...) 150 puan

- Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (Hasta hakları ve güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis yönetimi...) 100 puan

- Hastane Hizmet Dilim Endeksi (Elektronik raporlama hizmet standartları, hastanelerin reçete kontrolü...) 550 puan

- Kapasite (Yatak sayısı, kapalı alan, doktor ve hemşire sayısı...) 100 puan

- Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (Çalışanların sosyal hakları, sigorta primleri...) 100 puan



SGK hastaneleri 5 sınıfa ayıracak



Sınıf Puan Fark (%)

A 800-1.000 70

B 600-800 60

C 400-600 50

D 200-400 40

E 0-200 30



‘Denetime hazırız’



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, 400 maddelik denetimden çekinmediklerini ama bu standartlara göre hastaneleri sınıflandırmanın doğru olmadığını ifade etti. Bahat, “B sınıfı E sınıfı diye hastane olmaz. Otelcilik mantığı bu. ‘Ben birinci sınıf hizmet almak istiyorum, hizmet kriterlerim bunlar. Buna 2 yıl içinde uyun, size bu kadar da kaynak ve ucuz vadeli kredi ayırdım’ desinler, düzeltmezsek yaptırım uygulasınlar. Yeni sistem düşük puanlı hastanelere ilgiyi azaltır, bu da bazı hastanelerin hizmet sunamaz hale gelmesine yol açar” diye konuştu.