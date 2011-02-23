Özel hareketçılar da feribotta yerini aldı

T24 - Bakanı Atalay, Libya’ya gönderilen gemi ve uçaklarda güvenlik personelinin de olduğunu açıkladı



Libya'daki Türkleri yurda getirmek üzere yola çıkan İDO’ya bağlı “Orhan Gazi- 1” ve “Osman Gazi-1” feribotları dün akşam saatlerinde Bingazi Limanı’na yanaştı. Muhalif güçlerin elindeki limanda gerekli işlemlerin yapılmasından sonra bekleyişini sürdüren 3 bin Türk’ün feribotlara alınıp

Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Özel harekatçılar da gitti İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Libya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye transferi için gönderilen gemi ve uçaklarda yetişmiş güvenlik personelinin de olduğunu ifade etti. Atalay, “Tamamı özel harekat personeli. İhtiyaç olursa diplomatik misyonun korunmasına destek verilebilir ama ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın güvenliği için gönderildiler” diye konuştu. Bakan Atalay, “kaç özel harekatçının gönderildiğine” dair soruya “Gerektiği kadar” karşılığını verdi.





2 feribot daha gidiyor







Libya’daki gelişmelerle ilgili dün Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile bürokratların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri’ne ait İskenderun feribotunun iki gün sonra Libya sahillerine varacağı kaydedildi. Ayrıca Samsun ve Ankara feribotlarının da Libya’ya gönderilmesine karar verildiği belirtildi.Hava yolundan ise 19 Şubat’tan bu yana 2 bin 141 Türk’ün tahliye edildiği vurgulandı.



