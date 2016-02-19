Özel harekâttan yeni Erdoğan mesajı: Ey Rus, sizin RPG'niz varsa bizim RTE'miz var

Özel harekâtçıların "Yürü uzun adam arkandayız" mesajından duygulandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj daha geldi.

Sabah'ın haberine göre, PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Diyarbakır Sur'da görev yapan bir özel harekatçı polis, "Ey Rus, sizin RPG'niz varsa bizim RTE'miz" var yazılı duvarın önünde poz vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Özel harekatçının bahsettiği RPG; Sovyetler Birliği yapımı ve dünyada en çok kullanılan güdümsüz tanksavar silah olarak biliniyor.

İşte o fotoğraf: