Özel harekattan yanlış baskın özürü

'Kapıları kırarak içeri girdiler'



Vali: Emniyet biraz hassas davrandı

Radikal gazetesinin haberine göre; Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde kar maskeli özel harekât timlerinin ağır silahlarla ateş edip başlattığı daha sonra da gaz bombası attığı operasyonda, bir evin yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı. Hakkâri Valisi Muammer Türker, yanlışlıkla basılan evdekilerden özür dilendiğini açıkladı.DTP’li Hamit Geylani, Çukurca’da yaşanan bir operasyonu Meclis gündemine taşıdı. Geylani’nin soru önergesinde verdiği bilgiye göre; özel harekât polisleri 3 Şubat 2009 tarihinde Narlı Mahallesi’nde dört eve gece yarısı saatlerinde, baskın düzenledi. Evler önce ağır silahlarla tarandı, daha sonra gaz bombaları atıldı. Kapı ve pencereleri kırarak içeri giren polisler, silah dipçikleriyle ev halkını darp ederek arama yaptı. Arama sırasında ev kullanılamaz hale getirildi.Olaydan üç gün sonra içlerinde DTP’li milletvekili Geylani’nin de yer aldığı bir heyet olay yerinde incelemeler yaptı. Geylani, gözlemini şu sözlerle dile getirdi:“Evin içindeki gaz kokularından dolayı zehirlenme tehlikesi yaşadık. Evin her yerinde gaz bombaları ve boş mermi kovanlarıyla karşılaştık. Ev adeta savaştan çıkmış gibiydi. Yaşanan vahşeti sözcüklerle ifade etmek mümkün değildir.”Baskından sonra ev adetâ savaş alanına dönmüştüEvi basılanlardan birisi olan Hacı Erdem olayı şöyle anlattı:“Gece 01.00-02.00 sıralarında dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ardından evin içine gaz bombası attılar. Kapıları kırarak içeri girdiler. Hemen bizi yere yatırarak kafamıza bastılar. Bu sürede tekmelerle darp edildik. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gazdan boğulma tehlikesi atlattı. Polisler çocukları sürüyerek dışarı çıkardı. Evin içinde köpekleri dolaştırdılar.”Radikal’ın sorularını yanıtlayan Hakkâri Valisi Türker ise Çukurca’da son günlerde artan bombalama olayları sonrası alınan istihbaratın değerlendirilmesiyle operasyonun düzenlendiğini anlattı. Operasyonun kendi bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kaydeden Vali Türker, “Can kaybı ve çatışma riskini göz önüne alarak Emniyet biraz hassas davrandı. Öyle girmese belki can kaybı veya yaralanma olacaktı. Vatandaşın burnunun kanamamış olması başarılı bir operasyon olduğunu da gösteriyor. Başka bir yol olabilir mi diye istişarelerde bulundum ama sıradan ev araması değil, bir operasyon” dedi.Hedefte üç ev olduğunu, bu evlerden birisiyle bitişik nizam dördüncü bir binaya da yanlışlıkla operasyon yapıldığını belirten Türker, yanlışlıkla girilen bu evin sahiplerinden özür dilendiğini ve masrafın karşılandığını belirtti.