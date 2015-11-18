Özel harekâtın Silvan'daki duvar yazılarına inceleme

İçişleri Bakanlığı, Silvan'da 12 gün süren sokağa çıkma yasağında özel harekat timi tarafından duvarlara yazılan “Türk’ün gücünü göreceksiniz,” “Devlet geldi” ve “Esedullah Timi” gibi yazılar hakkında inceleme başlattı.

Cumhuriyet’in haberine göre bakanlık incelemesi, Diyarbakır’ın Silvan, Bismil ve Sur ilçelerindeki sokağa çıkma yasakları ile ilgili incelemelerde bulunan CHP heyeti tarafından hazırlanan raporun ardından geldi. Raporda, ev, okul ve camilerin duvarlarına yazılan yazılara dikkat çekildi ve bunların “operasyonlara katılan personelin intikam duygusuyla hareket ettiği kuşkusu doğurduğu” öne sürüldü.

CHP Diyarbakır milletvekili adayı Naci Sapan, duvar yazılarına işaret ederek, “Özellikle bu konunun aydınlatılması gerekiyor. Bu mesajın kaynağını kimse tespit edemedi. Yazıların yazıldığı yer benim doğup büyüdüğüm mahalle. İnsanlar o dönemde pencerelerden kafalarını bile çıkaramamışlar. Bunun kim olduğu açıklığa kavuşturulmalı” dedi.

Habere göre raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

Halk yıkıma uğradı: Zaten yoksul olan mahallelerde insanlar işlerinden yoksun kaldıkları için ekonomik ve sosyal yıkıma uğradı.

Çocuklarda travma: 3 yıl süren çözüm sürecine büyük umut bağlayan bölge insanı yaşanan çatışma süreci nedeniyle kamu otoritelerine ve güvenlik kuvvetlerine güven duymakta zorluk çekiyor. Özellikle çocuklar travma geçiriyor. İnsanlar mahalleleri sessizce terk etmeye başladı.

Taraflarda öfke var: Çözüm sürecinden sonra yaşanan ve kentlere taşınan bu yoğun çatışmalar sonucunda halk çatışmanın taraflarına eşit oranda olmasa bile öfke duymaya başladılar. Bu durumun 40 yıl yaşanan süreçte bir ilk.

Yasak normalleşti: Valiliklerce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu dayalı olarak ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının yasal ve anayasal dayanaklarının bulunduğuna dair kamuoyunda yaygın şüpheler var. Toplumda sokağa çıkma yasaklarının bir idari pratik haline dönüşeceği endişesi hâkim.