Özel harekatçılara doktor yetkisi

Meclis Sağlık Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre, özel harekat personeli gerektiğinde acil tıbbi müdahalede bulunabilecek.



Sağlık Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarının görevlerini düzenleyen tasarının 15. maddesine göre, özel harekatçılar acil tıbbi müdahale yapabilecek.

Tasarı geçtiğimiz günlerde Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan personel, görevli oldukları olaylarda acil tıbbi müdahale yapabilecek.

Muhalefet düzenlemeye tepki gösteriyor. Sağlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Aytun Çıray, acil tıbbi müdahalenin yalnızca doktorlar tarafından yapılabileceğini söyledi.

MHP'li Ali Öz ise "yetkinin yanlış kullanımı kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.

Tasarının, önümüzdeki yasama yılında genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.