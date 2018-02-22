Özel harekatçılar, Kayseri'den törenle uğurlandı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı çerçevesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nden 22 polis memuru, düzenlenen törenle Afrin\'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na uğurlandı. Uğurlamada duygusal anlar yaşandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü kampüsündeki uğurlama törenine, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve il protokolü ile özel harekat polislerinin aileleri, yakınları ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar katıldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, \"Ülke birliğine göz diken alfabede harf bırakmayıp her gün türlü adlarla karşımıza çıkan hain ve bölücü terör örgütleri ülkemiz için içeride olduğu gibi dışarı da da tehdit oluşturdu. O nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı operasyonunu başlattı. Bugün o harekata Kayseri\'den 22 aslanımızı gönderiyoruz. Onlar bu yola gazi ve şehit olmayı göz önüne alıp çıkıyorlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uğurladığımız gibi sağ salim dönsünler\" dedi.

Törende, Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan da duygusal bir konuşma yapıp, dua etti. Özel harekatçı polisler, daha sonra aileleri ile kucaklaşıp, kendilerini Gaziantep İslahiye\'ye götürecek otobüse bindi.

BABALARINI UĞURLADILAR

Bu arada özel harekat polisi Kemal Akbal\'ın kızı Rana (8), Ramazan Dişçeken\'in çocukları Sıla ve Abdullah ile eşi Döndü de uğurlama töreninde fotoğraf çektirdi.



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