Özel Harekatçı toprağa verildi

Devletin zirvesinden çelenk

Behçet Oktay için Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.Cenaze törenine Behçet Oktay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet genel müdür yardımcıları Ali Kolat ve Celal Uzunkaya, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve İhsan Koca, Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, özel harekat polisleri ve çok sayıda emniyet mensubu ile vatandaşlar katıldı.Behçet Oktay'ın babası Mehmet Oktay, camiye getirilen tabuta sarılırken görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki göstererek çekim yapmamalarını istedi.Behçet Oktay'ın kızı Gökçen Oktay'ın yakasında babasına ait madalyanın olması dikkati çekti.Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde öğle namazının kılınmasının ardından cenaze, omuzlarda Hekimhan Emniyet Müdürlüğünün bahçesine taşındı. Bu sırada vatandaşlar ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' diye slogan attı.İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı bakanlıklar adına gönderilmiş çelenkler olduğu görüldü.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Kolat, burada yaptığı konuşmada, Behçet Oktay'ın çok başarılı olduğunu, onu çok sevdiklerini söyledi.Oktay'ın 1997 yılından bu yana görevini başarıyla yaptığını ifade eden Kolat, şunları kaydetti:''Görev yaptığı yerlerde çok başarılı olmasının dışında bir özelliği de aldığı işi kesinlikle bitirmesiydi. Bizi çok üzdü ve yaraladı. Kendisiyle zaman zaman yaptığımız görüşmelerde memleketini ve hemşehrilerini ne kadar çok sevdiğini anlatırdı. Şu anda hemşehrilerinin de onu ne kadar sevdiğini gördüm. Behçet Oktay kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.''Behçet Oktay'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.