Özel harekâtçı köpeği öldürünce Tunceli karıştı

Tunceli’de eşiyle alışveriş merkezine giden özel harekât polisi, alışveriş merkezinin girişinde bulunan rottweiler cinsi köpeğin kendisine saldırdığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Özel harekât polisinin köpeği öldürmesi mahalle sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezine eşiyle birlikte giden ismi öğrenilemeyen sivil giyim özel harekât polisi, iddialara göre, alışveriş merkezinin önünde duran rottweiler cinsi köpeğin havlamasından paniğe kapılarak yanında taşıdığı beylik tabancasıyla köpeğe ateş ederek öldürdü. Merkezden alışveriş yaparken olaya tanık olan vatandaşlar ve mahalle sakinleri özel harekât

polisine tepki gösterdi.

Tepkiler nedeniyle polis ve eşi alışveriş merkezine sığınmak zorunda kalırken, olay yerine çok sayıda özel harekât polisi ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Alışveriş merkezi önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile olaya tepki gösteren vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından özel harekât polisi ve eşi sığındıkları alışveriş merkezinden sivil bir minibüsle uzaklaştırılmaya çalışılırken bazı vatandaşlar, minibüse doğru koşarak polise tepki gösterdi.

Vatandaşlar ile polis arasındaki gergin anlarda bazı polislerin vatandaşa sert sözlü tepki göstermesi üzerine polisler ile ekip amirleri arasında da tartışmaya neden oldu.

Üst düzey emniyet yetkilileri ve sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kalabalık sessizce dağıldı. (ZEDHABER)