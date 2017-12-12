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Özel harekâtçı, kendisini içeri almayan bar görevlileriyle kavga etti: 3 yaralı (2)

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI İzmit'te, polis ile kendisini bara almayan görevliler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı

12 Aralık 2017 18:57

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İzmit\'te, polis ile kendisini bara almayan görevliler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Özel harekat polisi E.B.\'nin üzerine yürüyen bir kişi tekme atarken, bir anda ortalık karıştı. Polis memuru tekme atan kişiye yumruk atarken, bir anda etrafını saran kişiler sopa, tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Polis memuru tabancasını çıkararak ateş ederken, yere düşünce üzerine çullanan kişiler sopalarla öldüresiye vurdu.
Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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