Özel Harekat'a takviye geliyor

T24- Terörle mücadelede oldukça başarılı olan ve emniyet teşkilatının ''göz bebeği'' olarak nitelenen Özel Harekat Birimi'ne takviye amacıyla yeni kursiyerler alınacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelgede, ''39. Dönem Temel Özel Harekat Kursu'' açılmasının planlandığı kaydedildi. Başkan Vekili Cahit Cemil Yurtseven'in imzasıyla yayınlanan duyuru çerçevesinde, özel harekat kursuna katılacak personelin şartları belirlendi.

Buna göre, rütbeli personel için komiser sınıfından yaşı 32'den büyük olmayanlar özel harekat kursuna katılabilecek. Polis memurları 28 yaşından büyük olmayacak. Memurlar, özel harekat temel eğitimleri ve görev şartlarının gerektirdiği fiziki ve sağlık şartlarını taşıyacak.

Özel harekat kursuna katılmak isteyen personel son üç yıl içerisinde kıdeme cezası almamış, son üç yıl içerisinde olumsuz sicili bulunmayanlar arasından seçilecek. Özel harekata başvuracak personelin asaleti tasdik edilmiş olacak. Ayrıca daha önce özel harekat biriminden ya da kursundan ilişiği kesilen personel kursa başvuramayacak.

Kursa başvuran personel dört aşamalı spor testine tabi tutularak mülakat yapılacak. Kursa başvurular 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Halen Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde 6 bine yakın personel bulunuyor. Bu personel Doğu, Güneydoğu bölgeleri başta olmak Ankara, İstanbul, İzmir ile bazı merkezlerde görev yapıyor. Özel harekat mensupları ayrıca Bağdat Büyükelçiliği'nin de korumasını yürütüyor.