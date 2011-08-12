Özel harekâta özel istihbarat





T24 - Dağlarda terörle mücadeleye hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü sahadan anlık istihbarat taşıyacak bir birim için düğmeye bastı





Vatan gazetesinin haberine göre, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yapan polislerden oluşan yeni birim, Silahlı Kuvvetler’deki keşif timleri gibi dağlarda görev yapacak. Örgüt militanlarının geçiş yaptığı dağlık ve kırsal bölgelerde görev yapacak polisler elde ettikleri görüntü ve bilgileri anında merkeze bildirecek. Alınan istihbaratın ardından bölgeye öldürücü darbeyi vurmak için özel harekât timleri sevk edilecek.





Terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde görev yapan polisler arasından seçilen 120 kişi eğitim için Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na gönderiliyor. Burada sıkı bir askeri eğitimden geçirilecek olan polisler daha sonra terör örgütünün yoğun olarak faaliyet gösterdiği illerdeki kırsal alanlara gönderilecek. Kimi zaman çoban kılığında, kimi zaman da kamuflajla görev yapacak timler örgüt militanlarının dağlardaki alan hâkimiyetine son verecek operasyonlar için zemin hazırlayacak. Militanların sık geçiş yaptığı noktalarda görevlendirilecek personel gözcü gibi hareket edecek, elde ettiği bilgileri en yakındaki polis merkezine aktaracak. Dağa çıkacak polisler ilk olarak örgütün büyük önem verdiği Diyarbakır, Hakkâri, Batman, Şırnak, Bingöl, Tunceli, Mardin, Elazığ, Muş, Ağrı, Van ve Bitlis kırsalında görevlendirilecek.





Kılıçlar destekledi





13 askerin şehit edilmesinin ardından terörle mücadelede özel harekatçıların kullanılacağı açıklanmıştı. Polis özel harekât birimlerinin daha çok kent merkezlerindeki PKK hücrelerine yönelik operasyonlarda kullanıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, “Mücadeleyi kırsala taşıdığınızda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ekipman ve donanımın yanı sıra sahadan istihbarat alabilmek çok ama çok önemli. Bu yapılanmanın amacı da bu ihtiyacı gidermek” dedi.





Kırsal bölgelerdeki istihbarat akışını çok önemseyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın bu projenin hayata geçirilmesinde büyük rol oynadığı öğrenildi.