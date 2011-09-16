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Özel harekat polislerine takipsizlik SAKARYA (A.A)

16 Eylül 2011 19:37

-Özel harekat polislerine takipsizlik SAKARYA (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya ziyareti sırasında Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) görevlilerini yere yatırarak aradıkları iddia edilen polis memurları hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.  Sakarya Valiliği, Başbakan Erdoğan'ın 12 Şubat'ta valiliği ziyareti esnasında bölgede görev yapan SEDAŞ'a ait araçtaki arıza ekibinde yer alan A.T, S.Ç ve A.C'yi yere yatırarak aradıkları öne sürülen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis hakkında talep edilen soruşturma izni isteğini reddetti.  Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturma için gereken iznin verilmemesi üzerine Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itirazın da reddedilmesi üzerine, polisler hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi. 

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