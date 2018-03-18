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Özel harekat polislerinden, Çanakkale Zaferi anısına fotoğraf

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale'de görev yapan askerlerin verdiği pozu canlandırdı

18 Mart 2018 15:57

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı\'na katılan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümünde Çanakkale\'de görev yapan askerlerin verdiği pozu canlandırdı.
Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli Özel Harekat polisleri, Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümünde şehitleri andı. Polisler, Çanakkale Savaşı\'nda görev yapan askerlerin cephede çekildiği fotoğrafı canlandırıp, aynı pozu verdi. Polisler fotoğrafı, \"Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara, kan dökmeyi bilenler, hükmeder topraklara, kazanmanın sırrını bilmiyorsan git ara, Çanakkale ufkunda, Afrin toprağında\" mesajıyla paylaştı.

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