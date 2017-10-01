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Özel harekât polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı

Özel harekât polislerinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

01 Ekim 2017 17:04

Çankırı'da özel harekât polislerinin bulunduğu 34 UH 9874 plakalı otomobil, merkez köyleri bağlayan grup yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada özel hareket polisleri sürücü Mehmet Sarman ile Mesut Atma, Oğuzhan Güzel ve Osman Gürbüz yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman Gürbüz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özel harekât polislerinin Kırovacık köyünde düğüne katıldıkları, düğün sonrası Ankara'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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