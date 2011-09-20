Özel harekat polisleri arazide

T24 - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, terör örgütüne yönelik operasyonlarda özel harekat polislerinin de askerlerle birlikte görev aldığını belirterek, ''Özel harekat polisimiz araziye çıkmaya başladı'' dedi.



Kılıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Polisevi'nde polis muhabirleriyle biraraya geldi.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçlar, Emniyet teşkilatının son dönemlerde eksiklikleri olmasına rağmen kendisini yenileyen bir teşkilat haline geldiğini söyledi.



Daha sağlıklı nasıl bir çalışma yapılabileceği konusunda gayret gösterdiklerini ifade eden Kılıçlar, polisin bu konudaki gayretinin yaşanan terör olaylarına rağmen daha da arttığını vurguladı.



Göreve geldikten sonra, terör saldırılarının yoğun olduğu bölgede incelemelerde bulunduğunu dile getiren Kılıçlar, ''Son 1-2 ay çerisinde polise yönelik eylemler arttı. Sadece polis değil, silahlı kuvvetleri, köy korucuları da bazen vatandaş da terör eylemlerinde hedef oluyor. Ama bunlar, Türk polisinin azmini, çalışma gayretini, görevini daha iyi yapmasını sağlayan şeyler. Yani bu olaylar nedeniyle polisimizde bir yılgınlık, bıkkınlık görmedim'' dedi.



Kılıçlar, polisin terörle mücadelede etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bir soru üzerine de ''Şu anda zaten özel harekat polislerimiz, askerlerle birlikte operasyonlara çıkıyor. Birincisi bu konuda kanuni olarak hiçbir engel yok. Şu anda zaten çıkıyorlar. Askerimizle, jandarmamızla birlikte araziye çıkmaya başladı'' diye konuştu.



Kılıçlar, terörle mücadelede görevlendirilen özel harekat polisi sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:



''Önce eğitmeniz lazım, yetiştirmeniz lazım. Normal eğitim süreçleri devam ediyor. 7 bine yakın özel harekatçımız var. 2-3 yıl içinde sayıları artabilir. Yani polis okulu öğrencilerinden özel harekatçı yetiştirmek için çalışıyoruz. Öyle bir çalışmamız var.''



Polise ağır silahlar alınıp alınmadığı da sorulan Kılıçlar, ''Tank, top alacak halimiz yok. İhtiyaç olanlar da alınır. Teknik ayrıntısına girilmesine gerek yok. Kırsal alanda özel harekatçılarımız çalışmalarını yapıyor'' dedi.



Kılıçlar, Tunceli'de bir halı sahada maç yapan polis memurlarına yapılan terör saldırısında teröristlere bilgi sızdırma gibi bir durum olup olmadığının sorulması üzerine de şunları söyledi:



''Şehirde herkese açık olan halı sahada maç yapıldığına dair bilgi sızması gibi bir durum olmaz. Yeni bir uygulama başlattık. Bir terör olayı olduğu zaman müfettişlerimizi gönderiyoruz. Arkadaşlarla ilgili suçluluk tespit etmek amacıyla değil, 'olay nasıl oldu, nasıl gelişti...' Arkasından değerlendirme raporu istiyoruz, 'kurumsal hafızamızda yer alsın ve unutulmasın, eksiklikler varsa gerekenler yapılsın' diye.''





'KCK çok iyi çalışılması gereken bir yapı'



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, son dönemde KCK'ya yönelik operasyonların hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:



''Devlet, bu mücadeleyi yıllardır yapıyor. Son dönemde vatandaşımız da rahatsız olmaya başladı. Bıkkınlık verdi, hem şehirde hem kırsalda. Ayrım yapmamak lazım. Elinde silah olanlar olduğu müddetçe de bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Şehirde değil sadece kırsalda da. Biraz da KCK denilince sivil toplum kuruluşu gibi yanlış anlaşılma var. KCK çok iyi çalışılması gereken bir yapı. 'KCK Türkiye meclisi' deniliyor. Bu alternatif devlet modeli gibi sunulan, yani gayri yasal bir yapı. Bunun yürütme konseyi başkanı Murat Karayılan. Bu, sıradan bir yapı, sıradan bir örgüt olmadığının en açık göstergesi.''



''Polisin, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne özel bir çalışması, projesi var mı'' sorusuna Kılıçlar, şu cevabı verdi:



''Bölgeyle ilgili değil sadece Türkiye ile ilgili Toplum Destekli Polis projemizi uyguluyoruz. Çok olumlu sonuçlar aldık. Resmi kamuoyu araştırmalarından kurumsal güvenilirlik olarak polisin durumu bizleri sevindiren noktada. Bölgede bu çalışmaları yapıyoruz. Belki daha fazla yapıyoruz. Polisimizin vatandaşla kaynaşmak adına Şırnak'ta öğrencilerle, hastalarla, arkadaşlarımız birebir ilgileniyor. Ankara'ya, Çanakkale'ye geziye getiriyorlar. Çeşitli spor müsabakaları tertip ediyorlar. Bu tip çalışmaları bölgelerde aksatmadan yapıyoruz. Tabii bölgede polislerimizin günlük hayatta günlük tedbirlerine daha çok dikkat etmek gerekiyor.''



Kılıçlar, Muş-Diyarbakır karayolunda kaçırılan kaymakam adayı ve askerle ilgili bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:



''Kaçırılan kaymakam adayı ve askerle ilgili güvenlik personelimiz, askerimiz ciddi şekilde çalışıyor. Şimdiye kadar ciddi sonuç elde edemedik. Sadece kaçırılan askerimiz, serbest bırakıldı veya kendisi geldi, bilemiyorum. Biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapıyoruz.''



Kılıçlar, kamuoyunda terörle mücadele konusunda ''polis gelecek işi bitirecek'' gibi bir algı söz konusu olduğunu, bunun çok da doğru olmadığını ifade ederek, ''Terörle mücadele sadece emniyetin tek başına yapabileceği bir şey değil. Eğitimle, devletin tüm birimleriyle bu mücadele yapılmalıdır'' dedi.





'Bölge halkı terör örgütünü dinlemedi'



Terör örgütünün eğitimi boykot çağrısına bölge halkının cevap verip vermediğiyle ilgili bir soruya da Kılıçlar, şu yanıtı verdi:



''Şu anda aldığımız bilgilere gere bölgede ciddi bir sıkıntı yok. Van ve Şırnak'ta yüzde 20 civarında bir devamsızlık var şu iki günde. Diğer illerimizde böyle bir şey yok. Herkes çocuğunu okula gönderiyor. Bölge halkı bu konuda örgütü dinlemiyor yani.''



Bir gazetecinin, 'Deniz Feneri e.v davası' olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir zanlının, İstanbul'dan uçakla Ankara'ya getirilirken, eşinin yanında oturtulduğu ve havaalanında hayranlarına imza verdiğini belirterek, bunun doğru bir uygulama olup olmadığının sorması üzerine de ''Bu konuyla ilgili bir eksiklik varsa arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyordur'' dedi.





BDP Milletvekili Tuncel'e yapılan müdahale



'Herhalde basın mensuplarını görünce etkisi arttı, kameraları görünce'



Kılıçlar, İstanbul'da bir grup BDP'linin yaptığı gösteride, BDP Milletvekili Sebahat Tuncel'e yapılan polisin müdahalesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Orada arkadaşlarımız küçük spreylerle müdahale etmek zorunda kalmış. Tabii kavganın içinde, orada, sadece Sebahat Hanım'ı etkilemiş nasıl olduysa. Herhalde basın mensuplarını görünce etkisi arttı, kameraları görünce'' dedi.



Polisin bu dönemde çok daha sabırlığı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kılıçlar, polisin mecbur kalmadıkça biber gazı kullanmadığının altını çizdi.





