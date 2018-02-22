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Özel harekat polisleri, Afrin'e dualarla uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 24 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı

22 Şubat 2018 13:11

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 24 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği önünde düzenlenen törene Sivas Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan, Yeliz Yıldızhan, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kurum müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Törende Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevlendirilen 24 özel harekat polisi için kurban kesildi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Daha sonra konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, terörle mücadele için yürütülen harekatta görevlendirilen polislerin başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirip sağ salim Sivas\'a dönmelerini diledi. Ardından arkadaşları ile tek tek kucaklaşarak otobüse binen özel harekat polisleri, tekbirler eşliğinde yola çıktı.

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