Özel harekât polisinden ayetli bant

Şırnak’ta şehit olan polis Ersan Gürpınar için Samsun’da tören düzenlendi. Arkadaşlarından birinin kolundaki ayet yazılı bant dikkat çekti. Bantta Enfal Suresi’nden “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları” Türkçe ve Arapça yazılı ayet yazılıydı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şırnak’ta önceki gün şehit olan 23 yaşındaki Özel Harekât Polisi Ersan Gürpınar için dün memleketi Samsun’un Kavak ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi evine getirildiğinde annesi Fadime Gürpınar, babası Yılmaz Gürpınar, kardeşleri Okan ve İclal Gürpınar ile 22 Nisan’da nişanlandığı Pınar Arslan gözyaşlarına boğuldu. Annesi oğlunun tabutuna sarılarak öptü ve “Annem nasıl dayanayım sana oğlum? Sen bayrağı seviyordum annem. Bayraklara sarıldın da geldin mi annem? Doyamadım sana yavrum” diye feryat etti.

Şehidin nişanlısı Pınar Arslan tabuta sarıldı ve şehit nişanlısının fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü. Şehidin Van’da birlikte görev yaptığı ve Şırnak’ta da görev yaptıktan sonra olaydan iki gün önce Van’a dönen silah arkadaşları da cenaze evinde aileye taziyede bulundu. Şehidin cenazesi Merve Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gürpınar’ın silah arkadaşlarının birinin kolunda bulunan bantta Enfal Suresi’nden “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları” Türkçe ve Arapça yazılı ayeti dikkat çekti. Şehidin tabutu başında önce tören mangasında görevli polisler daha sonra da özel harekâtçılar nöbet tuttu.