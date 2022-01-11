Özel harekat polisi olan eşini öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis cezası

Samsun'da, şiddet gördüğü eşi özel harekat polisi olan Emrullah Çitil'i tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çitil savunmasında "Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz’da, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 1 erkek çocukları olan Yasemi-Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yasemin Çitil, tabancasını aldığı özel harekat polisi eşine 6 el ateş etti. Vurulan Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine çakılan Çitil'e eşi, balkondan 2 el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise adliyeye sevk edildi. Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

Tutuklu sanık Yasemin Çitil hakkında, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşmasına sanık avukatları Esmanur Çakmak ve İrfan Kalaycı ile Emrullah Çitil'in ailesi katıldı.

“Bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum”

Duruşmada son savunmasını yapan Yasemin Çitil, "Siz değerli büyüklerimin vicdan ve merhametine sığınıyorum. Kimse bu durumda olmak istemez. Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum. Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yasemin Çitil'e, gördüğü şiddet nedeniyle ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi. (DHA)