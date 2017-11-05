T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özel harekat polisi kanserden öldü

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da uzun yıllar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken 2016 yılında Diyarbakır'a tayin olan polis memuru 47 yaşındaki Yunus Dilli, pankreas tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

05 Kasım 2017 20:18

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da uzun yıllar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görev yaparken 2016 yılında Diyarbakır\'a tayin olan polis memuru 47 yaşındaki Yunus Dilli, pankreas tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2016 yılında Diyarbakır\'a tayin olan polis memuru Yunus Dilli, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Yunus Dilli\'nin yarın memleketi Trabzon\'un Beşikdüzü İlçesi\'nde düzenlenecek cenaze namazının toprağa verileceği öğrenildi.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHASAMSUNEmniyet MüdürlüğüHarekatMüdürlüğüDiyarbakırYunus DilliSamsun Emniyet MüdürlüğüAsayişYunus DillitedaviSamsun Ondokuz MayısTıp Fakültesi HastanesiEvliTrabzon BeşikdüzüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24