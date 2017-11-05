Özel harekat polisi kanserden öldü

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da uzun yıllar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görev yaparken 2016 yılında Diyarbakır\'a tayin olan polis memuru 47 yaşındaki Yunus Dilli, pankreas tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2016 yılında Diyarbakır\'a tayin olan polis memuru Yunus Dilli, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yunus Dilli\'nin yarın memleketi Trabzon\'un Beşikdüzü İlçesi\'nde düzenlenecek cenaze namazının toprağa verileceği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI