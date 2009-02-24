Özel harekât polisi diziye figüran olmuş

Mahsun Kırmızıgül’ün ’Güneşi Gördüm’ filmi için talep ettiği silah ve teçhizat talebini reddeden Emniyet’in, STV’de yayımlanan ’Tek Türkiye’ dizisi için sadece silah vermediği, özel harekát polislerinin de figüranlık yaptığı ortaya çıktı.



Samanyolu Televizyonu STV’de yayınlanan "Tek Türkiye" isimli diziye polis desteğinin sadece silah kiralamakla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Dizinin ilk bölümlerinde, Konya Özel Harekát Şube Müdürlüğü’nde görevli 20 kişilik polis timinin figüranlık yaptığı da belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekát Daire Başkanlığı’nın talimatı üzerine dizide rol alan özel harekát timi, geri çekildi. Gökhan Aydıner’in Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde, 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderilerek, bu gibi projelerde teşkilát mensupları rol almamaları konusunda uyarıldı.



Konya’da çekimleri devam eden dizide, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekát Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan uzun namlulu M-16 otomatik tüfeklerin yanı sıra onlarca gerçek tabanca kullanılmıştı. Filmin yapımcısı Salih Asan’ın, "Bir defaya mahsus olarak talep ettik" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı da anlaşıldı. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’ın talimatıyla başlatılan incelemede, silahların birkaç bölümde kullanıldığı, Ankara’nın devreye girmesi üzerine 2008 yılı Kasım ayında gerçek silahların geri alındığı anlaşıldı.



Bu arada Mahsun Kırmızıgül’ün de son filmi "Güneşi Gördüm" için emniyetten gerçek silah ve teçhizat talebinde bulunduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün olumsuz yanıt verdiği belirlendi.





