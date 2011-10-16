-Özel harekat kontrol noktasına taciz ateşi TUNCELİ (A.A) - 16.10.2011 - Tunceli'de özel harekat kontrol noktasına teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu. Vali Mustafa Taşkesen, terörle mücadele kapsamında il merkezinin hakim tepelerine konuşlandırılmış özel harekat kontrol noktasına akşam saatlerinde teröristler tarafından taciz ateşinde bulunulduğunu kaydetti. Vali Taşkesen, ''Bugün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi üzerinde hakim tepe üzerine konuşlandırılmış özel harekat kontrol noktasına teröristlerce 10-15 saniyelik taciz ateşinde bulunuldu. Güvenlik kuvvetlerimizin ateşe anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölge komutanlığından 2 Kobra helikopterlerimiz kalkarak kaçış güzergahlarını bombaladı'' dedi. Taşkesen, olayda can kaybının olmadığını bildirdi.