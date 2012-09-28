'Özel Harekat' göreve hazır!

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nca düzenlenen 43. Dönem Temel Özel Harekat kursiyerleri mezun oldu.Mezun olanlar arasında bulunan bir kadın özel harakatçı da dikkat çekti.

Törene katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, son yıllarda gerek terör gerekse diğer organize suç örgütlerinin, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip edip, eylemlerinde kullandıklarını belirterek, ''Bu örgütlerle mücadelede biz de devlet ve güvenlik güçleri olarak teknolojik gelişmeleri takip etmeye ve profesyonelleşmeye önem veriyoruz'' dedi.

'Mücadelenin, alanında uzmanlaşmış personelle yapılması önemli'

Bakanlık olarak güvenlik birimlerinin terörle mücadelede daha etkin ve başarılı olabilmesi için her türlü imkanı hizmetlerine sunmaya gayret gösterdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

''Terörle mücadele özel tecrübe ve teknikler gerektirdiği için o mücadelenin, alanında uzmanlaşmış, motivasyonu yüksek personelle yapılması son derece önemlidir. Son yıllarda gerek terör örgütleri gerekse diğer organize suç örgütleri teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve bunları eylemlerinde çok iyi kullanabilmektedir. Bu örgütlerle mücadelede biz de devlet ve güvenlik güçleri olarak teknolojik gelişmeleri takip etmeye ve profesyonelleşmeye önem veriyoruz.''

Şahin, mezun olan kursiyerlere ''Bugün özel harekat personeli olarak yeni bir dönemin başlangıcındasınız. Mezuniyetiniz ve Özel Harekat mensubiyetiniz hayırlı olsun. Mücadelenizde yüce Allah yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun'' diye seslendi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Şahin, 43. dönem grup birincileri ile Kırgızistan uyruklu kursiyerlere sertifika ve ödüllerini verdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun da katıldığı törenlerde, Özel Harekatçılar atış, helikopter destekli operasyon ve yakın savunma gösterisi yaptı.

Özel Harekat operasyon köpeklerinin de yer aldığı gösterinin ardından sabit hedeflere 400 metre mesafeden keskin nişancı atışları gerçekleştirildi. Mezunların hep birlikte Polis Marşı'nı söylediği program, tören geçişiyle sona erdi.