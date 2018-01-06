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Özel harekat destekli operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'nın Özalp ilçesinde özel harekat polislerinin desteği ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 910 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

06 Ocak 2018 15:30

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN\'nın Özalp ilçesinde özel harekat polislerinin desteği ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 910 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Özalp ilçesinin Tepedam Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenlendi. Özel harekât polislerini de katıldığı operasyonda, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra, arama yapılacak evin müştemilatının kapısı \'koçbaşı\' ile kırılarak içeri girildi. Dedektör köpek \'Rexo\' ile yapılan detaylı aramada 76 paket halinde 38 kilo 910 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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