Özel Harekât Dairesi Müdürü intihar etti

Ailesi: İntihar ettiğine inanmıyoruz

Cenazesi memleketine gönderilecek

Takdirname ve madalyası var

'Şahin'e yakındı'

13 yıldır dairenin başındaydı



Ankara, eski JİTEM Başkanı emekli Albay Abdülkerim Kırca'nın intiharından sonra bir intiharla daha sarsıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay, Dikmen Keklikpınarı 50'nci Sokak, 29 Nolu binanın önünde park halindeki 06 AZ 7382 plakalı otomobilinde saat 01.30 sıralarında intihar etti. Silah sesini duyan çevrede bulunanlar tarafından ağır yaralı bulunan Oktay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ama kurtarılamadı.Emniyet yetkilileri Oktay'a otopsi yapılacağını belirterek, intiharla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü söyledi.Olayın duyulmasının ardından Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Behçet Oktay'ın çalışma arkadaşları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden üst düzey yetkililer hastaneye geldiler.Bu arada, Oktay'ın, son günlerde bunalımda olduğu, yerine atama yapıldığını öğrendiği iddiasıyla intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Ama İçişleri Bakanlığı, "Görevden alındığı haberleri doğru değil" açıklamasında bulundu.Aracının içinde yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi Başkanı Emniyet Müdürü Behçet Oktay, otopsi işleminin bugün tamamlanması halinde yarın memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde defnedilecek.Otopsi işlemi sonuçlanırsa Oktay için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından Oktay'ın cenazesinin uçakla Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.Hekimhan'da 1957'de doğan Oktay, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1975 yılında polis kolejinden, 1978 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. Erzincan, Kars, İstanbul, Afyonkarahisar ve Bingöl'de görev yapan Oktay, 23. Dönem Özel Harekât Kursunu başarıyla tamamlamasının ardından 1994-1997 yıllarında Diyarbakır'da görev yaptı.1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı görevine atanan Oktay, evli ve biri kız üç çocuk babasıydı.Görevi esnasında çok sayıda taltif ve takdirname alan Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibiydi.Ergenekon tutuklusu eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in sakladığı iddia edilen silahlar Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştı. Şahin'e bağlı olarak çalıştığı ileri sürülen timlerin Ermeni Patriği Mutafyan, Sivas Ermeni Cemaati Temsilcisi Minas Durmaz Güler, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız ve Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Kazım Genç`e yönelik suikast hazırlıkları içinde oldukları belirtilmişti.Şahin'e, Behçet Oktay'ın talimatı üzerine yakın ilgi gösterdiğini belirten Antalya Özel Harekat Grup Amiri Servet Kaynak mahkemedeki ifadesinde, "Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin aradı. Dış görev var, ekibini kur, geçici görev ve onay yazılarınız da gelecek" dediğini anlatmıştı.İntihar eden Oktay'ın, İbrahim Şahin'le ilgilenmesi konusunda kendisini birkaç kez aradığını belirten Kaynak, "2002-2003 yıllarında Daire Başkanı Behçet Oktay beni arayarak İbrahim Şahin'in Antalya'ya geleceğini, kendisiyle ilgilenmemi istedi. Ben de Oktay'ın talimatı doğrultusunda Şahin ile ilgilendim" demişti.Öte yandan mahkeme kararı ile yapılan dinlemelerde Oktay'ın İbrahim Şahin ile sıkı diyalog içinde bulunduğu da tespit edilmişti.Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek de Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın kendisini arayarak İbrahim Şahin'in Elazığ'a geleceğini bildirdiğini ve ilgilenmesini istediğini söylemişti. Tutuklanan Atabek ile Kaynak'ın mahkemedeki ifadelerine rağmen Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay hakkında İçişleri Bakanlığı`nın herhangi bir işlem başlatmaması dikkat çekmişti.Ergenekon'u soruşturan mahkemenin Oktay hakkında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusuydu.Behçet Oktay, Özel Harekât Dairesi'ni 13 yıldır yönetiyordu. Oktay, Şahin'in Başkanvekilliği döneminde yardımcılığını da yapmıştı.Ergenekon davasında tutuklu bulunan İbrahim Şahin ifadelerinde de Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’la yakınlığı ortaya çıkmıştı. Şahin, 6 Ekim 2008’de Oktay’dan, tahsilat yapan bir grup özel timcinin ikaz edilmesini isteyip “Adi mafyadır, bizimki değil, bu şerefsizi bulun” demişti. Oktay da, “Abi yarın oraya çocukları gönderiyorum” diye yanıt vermişti. Oktay, 22 Kasım’da bir başka görüşmede Şahin’e, “Abi her türlü şeye varım biliyorsun” demiş, ancak Şahin, Oktay’dan pasaport ve silahla ilgili talepte bulunduğunda olumsuz yanıt almıştı.