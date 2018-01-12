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Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verildi

  ANKARA (DHA) - RESMİ Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verildi

12 Ocak 2018 14:28

 

ANKARA (DHA) - RESMİ Gazete\'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Özel Harekat Daire Başkanlığı\'nın kaldırılmasına karar verildi. 

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırıldı.\"

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