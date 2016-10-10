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Özel Harekat başvuruları ertelendi

Başvuruların son tarihi 10 Ekim'di

10 Ekim 2016 12:45

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından özel harekat polisi alımı için 10 Ekim tarihinde yapılacağı duyurulan başvurular, teknik sorunlar nedeniyle ileri bir tarih ertelendi.

Özel harekat polisi olmak isteyen adayların başvuru için beklediği 10 Ekim tarihi konusunda Polis Akademisi Başkanlığı bir duyuru yayımladı. 

Polis Akademisi'nden yayımlanan duyuru şöyle:

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne Özel Harekat polisi yetiştirmek üzere 10.000 erkek öğrenci adayı alınacağı ve Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak online başvuruların 10 Ekim 2016 başlayacağı bildirilmiştir.

Ancak bilgi işlem sisteminde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle ön başvurular 17 Ekim 2016 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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