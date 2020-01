Özel harekat başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Bu yıl yapılan alımlarda KPSS ve askerlik şartının aranmamasıyla birlikte, lise mezunlarının da başvuru yapabilmesi, yoğun ilgi gören özel harekat başvuru sonuçları için meraklı bekleyişe neden oldu. 285 bin adayın müracaatta bulunduğu polis özel harekat (PÖH) başvuru sonuçlarının merak edilmesindeki bir diğer neden de mülakat tarihi ve parkur bilgisi açıklamasının yapılacak olması.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılması beklenen açıklama hakkında bazı bilgiler:

Özel harekat başvuru sonuçları, mülakat ve parkur açıklaması bekleyen adaylar tarafından ilgiyle bekleniyor. KPSS şartının olmaması, askerlik şartının kaldırılması ve lise mezunlarının başvurabilmesi olanaklarıyla rağbet gören polis özel harekatbaşvurusu, şimdilerde sonuçları ile bekleniyor. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmak isteyen adayların beklediği özel harekat başvuru sonuçları ne zamanaçıklanacak? İşte merakla beklenen mülakat tarihi ve parkur konusunda detayları

Özel harekat başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl 09 Ekim Cuma günü başvuruların ardından, sonuçlar ve mülakat tarihleri 14 Ekim Çarşamba günü açıklanmıştı. Bu yıl için başvuru sayısının fazla olması da göz önünde bulundurulacak olunursa, sonuçların bu haftanın songünlerinde açıklanması öngörülebilir. Fakat başvuruya gelen yoğun ilgi nedeniyle bu sürecin biraz daha uzun sürmesi düşünülmektedir.

Sonuçlar açıklandığında bu linkten öğrenebilirsiniz

Mülakat ve parkur nasıl olacak?

Mülakat tarihlerinin açıklanmasının akabinde verilen özel harekat parkuru bilgisinin, geçtiğimiz yıla benzer olması beklenmektedir. İşte geçtiğimiz yıl adaylara verilen özel harekat parkuru bilgisi ve görseli;

"27 metre uzunluğunda ve 14 metre eninde 7 etap ile toplamda 70 metre parkurda yapılacak hareketlerle ilgili olarak:

1) Aday “BAŞLA” komutu ile çizgiyi geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa sola sıçrama hareketi yapacaktır. Sıçrama tahtası boyu 2.5 metre, yüksekliği 40 cm ve genişliği 20 cm olacaktır. Sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçrama için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.



2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) sıçrayarak geçecektir. İçerisine basmadan geçilen her bir lastik için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. İç genişliği 17 inch (43.18 cm) olan lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Lastikler yatırıldığında yüksekliği 18 cm olacaktır.



3) Ağırlık taşıma etabında adaylar, 30 kg (15x2) ağırlığında iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladıkları noktaya bırakacaktır.



4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa ardından ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaklardır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.

5) Düz takla hareketinde aday, yer minderinde öne doğru (1) defa düz takla atacaktır.



6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (1.5 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre aralığında) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.



7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm ve alttan geçilecek engel yüksekliği 95 cm olup engeller arasındaki mesafe 2 metre) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, devirme ve düşürme için bitiş süresine (2) saniye ceza olarak ilave edilecektir.

NOT 1: Herhangi bir istasyonu yapmayan aday elenir.

NOT 2: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar, spor malzemelerini yanlarında getireceklerdir.

2015 yılı POMEM Özel Harekat Giriş Sınavının bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge ve kondisyon açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, komisyon üyelerinin kararları doğrultusunda yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM Özel Harekat fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir. Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru 48 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan adaylar yönetmelik gereği 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır."