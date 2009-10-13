Özel Harekat Başkanı'nın şok otopsi raporu

Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay’ın, Ankara Dikmen’de park halindeki aracında ölümüyle ilgili “silahla intihar” diyerek kapatılan dosyasından “otopsi şoku” çıktı.



Otopsi raporunda 7 kaburgasında kırık olduğu yazan Oktay’ın kaburgalarındaki kırık sayısının 13 olduğu iddia edildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Oktay’ın kanında “kokain” ve alkol bulunduğu da kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 20 Nisan 2009 tarihli “takipsizlik” kararında, “Behçet Oktay’ın kendi kusurlu eylemi sonucunda yaşamına son verdiği ölümünde başka bir şahsın kastının ya da kusurununu olmadığı gözetilerek, intihar olayı ile ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” denilmişti.



Otopsi raporu



Adli Tıp Kurumu’nun, Keklikpınarı Caddesi yakınlarında 25 Şubat gecesi aracında ölü olarak bulunan Behçet Oktay ile ilgili olarak hazırladığı 6 Nisan 2009 tarihli raporunda kaburga kırıkları konusunda özetle şöyle denildi:



Boyun ve göğüs açıldı. Myokard kesitlerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Sağda, 5,6,7 kotların parasternal hatta ekimozlu kırık olduğu görüldü. Solda ve sağda, 2,3,4 ve 5. kostların midklavikuler hatta ekimozsuz kırık olduğu tespit edildi.



1- Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa kubbe ve kaide kemik kırıkları ile karakterli beyin doku harabiyeti ve kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu.



2- Kişinin vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olup bunun haricen bir nolu yaradan kafa kubbe kemiklerini kırarak, kraiuma girdiği beyin dokusunda, harabiyet ve kanama oluşturup haricen iki nolu yaradan kraniumu terk ettiği, seyrinin sağdan sola aşağıdan yukarıya hafif önden arkaya olduğu, müstakilen öldürücü mahiyette olduğu,



3- Giriş deliği cilt ve cilatı bulgularına göre değerlendirildiğinde, yapılan atışın bitişik atış mesafesinden yapılmış olduğu



4- Otopsi esnasında cesetten ateşli silah mermi çekirdeği elde edilemediği



5- Kişiye ait kanda (104 nanagram/milimetre) kokain ve metabolitleri bulunduğu idrarda koakin ve metabolitleri bulunduğu, iç organ parçaları ve mide muhteviyatında aranan gruplara ait toksik (Zehirli) maddelerin bulunmadığı, kanda 192 mg/tdl etanol (etil alkol) bulunduğu.”



Ailenin itirazı var



Oktay’ın kesinlikle kokain kullanmadığını belirten ve kaburgasındaki kırıkların da kalp masajı sırasında olamayacağına ilişkin tıbbi görüş alan ailesi “takipsizlik” kararına itiraz edip, dosyanın yeniden açılmasını isteyecek. Oktay’ın babasının dosyanın yeniden açılması için vekalet verdiği avukat Ülkü Gedikli Hürriyet’e, şunları söyledi:



“Behçet Oktay’ın babası bana veka-let verdi. Ben sağ ve sol kaburgada 13 kırık olan otopsi raporunu Gazi Üniversitesi’nden çeşitli öğretim üyeleri doktorlara incelettim. Bu şekilde

kaburgası kırık bir insanın tanıklık yapanların ifadesindeki gibi davranamayacağını, olayın araştırılmasını bunun kuvvetle bir intihar olayı olmadığını söylediler. Ben de buna göre aldığım raporlarla koğuşturmaya yer yok kararının kaldırılıp dosyanın yeniden açılmasını isteyeceğim.

Otopsi raporu ailenin kafasında dosyanın eksik incelendiği konusunda şüphe oluşturdu. Ama bu kadar kırık sağken mi oluştu, ölünce mi oluştu. Nasıl oldu araştırılmalı. Ben doktor değilim. Ama diyelim ki, kalp mesajı yaptılar. O zaman kalp masajı yapılan kimsenin kurtarılması mümkün değil. Ailenin içi rahat değil. Biz dosyanın yeniden açılmasını istiyorlar. Gerisi savcıların bileceği iş.”



2 iddia: Sevgilisine kızdı



Olay, Ankara’da 25 Şubat 2009 tarihinde meydana gelmişti. Haberlere göre, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, Emniyet Müdürleri Ziya Özdemir ve Mehmet Yasak yemek yiyip alkol aldıktan sonra gece yarısı sevgilisi olduğu iddia edilen Nergis K.’nın Dikmen’deki evine gitti. Nergis K.’nın evinin kapısını uzun süre çalan Oktay, kapıyı açan olmayınca evden ayrıldı.



Buzda düştü, silahını çekti



Nergis K.’nın kardeşi Halil K., Oktay’ın otomobilinin kara saplandığını, daha sonra aracından inen polis müdürünün önce sert bir şekilde yere düşerek yaralandığını, ardından ayağa kalkarak sinirli halde beylik tabancasıyla kafasına tek kurşun sıkıp intihar ettiğini söyledi. Otopsi raporunda, Oktay’ın tabanca ile yaralı halde, otomobilinin içinde bulunduğu yazıyor.