Özel halk otobüsü köprüden uçtu: 1 ölü, 12 yaralı

Ankara'ın Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'nda, özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Celal Bayar Köprüsü'nden korkulukları yıkarak aşağı uçtu.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Kazada hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan 53 yaşındaki Suat Kantarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.