-Özel haberler AA'nın gücü ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı'ndaki yaklaşık 2 aylık görevi süresince yaptıkları en önemli faaliyetlerden birinin A.A'nın yeniden yapılandırılması ve çalışanların güçlendirilmesi olduğunu belirterek, ''Yeniden yapılanma projemizin ana damarlarından biri özel haberdir'' dedi. Öztürk, A.A Konferans Salonunda düzenlenen ''Ekonomi Haberleri Semineri''nde yaptığı konuşmada, seminerin, ekonomi haberlerinin daha etkili olmasını amaçladığını bildirdi. Önümüzdeki dönemde daha kapsamlı çalışmalar da planladıklarını belirten Öztürk, AA'daki yaklaşık 2 aylık görevi süresince bir çok planlama ve çalışma yaptıklarını ifade etti. Faaliyetlerinin önemli bir kısmını AA'nın yeniden yapılandırılması ve çalışanların daha da güçlendirilmesinin oluşturduğunu dile getiren Öztürk, A.A'nın daha da tercih edilebilir olması için projeler ürettiklerini kaydetti. Bu hedeflere ulaşmak için tüm çalışanların performanslarını gündem toplantısında ele aldıklarını aktaran Öztürk, ''Ekonomi dalında bizim yaklaşık 140-150 civarında rutin haberimiz, 10-15 civarında da özel haberimiz yayınlanıyor şu anda. Sanıyorum geçtiğimiz yıl bu rakam 120 civarında bir ortalamayla tamamlanmış oldu. Haber sayımızda bir artış var ama daha önemlisi özel haberlerde bir artış var'' dedi. Gazeteciliğin asıl gücünün özel haberden kaynaklandığını belirten Öztürk, rutin haber takibinin de önemli bir konu olmasına rağmen özel haberin, kurumun gücünü ve farkını ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle A.A'nın özel haberlere çok daha fazla önem verdiğini anlatan Öztürk, ''Yeniden yapılanma projemizin ana damarlarından biri özel haberdir'' dedi. Daha önceden günlük ortalama 15 civarında özel haber üretilirken, bu sayının şu anda 90-110 arasında değiştiğini belirten Öztürk, bu artışın çok önemli bir güç olduğunu kaydetti. A.A'nın özel haberlerinin, gazetelerde ve televizyonlarda çok daha büyük bir yer tutmaya başladığını aktaran Öztürk, bu konuda diğer haber ajanslarından, gazetelerden ve televizyonlardan kendisine çok sayıda tebrik geldiğini ifade etti. Özel haberlerin sayısındaki artışın, diğer haber ajanslarını ve gazeteleri de kendi yapılarını yeniden gözden geçirmeye zorladığını da dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: ''Bunda görüntülü haber servisimizin performansındaki artışın da önemli bir payı var. Fotoğraf servisimizi zaten söylemiyorum bile... Çünkü Fotoğraf servisimiz Türkiye'de neredeyse tekel konumunda. Onunla yarışacak bir birim yok. Günlük haber sayımız 800 civarında. Buna il bültenimizi de eklersek, bin 600 ile bin 800 civarında bir haber üretiyoruz.'' -''Ekonomi haberciliğinde vazgeçilmez olmalıyız''- Ekonomi haberlerinin de A.A için çok önemli olduğunu ifade eden Öztürk, bu alandaki özel haberlerin artırılması gerektiğini kaydetti. A.A'nın ekonomi servisinin de gazete ve televizyonlar için vazgeçilmez olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, ''Bu vazgeçilmezliği nasıl sağlayacağız? A.A'dan daha hızlı, daha doğru, daha özel haber veren başka bir birim olmaması gerekiyor. Personel olarak da teknolojik imkan olarak da bana göre yeterliyiz'' diye konuştu. Ekonomi alanındaki özel haberlerin, servisin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Öztürk, ''Geçtiğimiz günlerde bazı arkadaşlarımız, ekonomi alanındaki bakanlardan özel demeçler aldılar. Bunlar sadece A.A'da vardı. A.A'yı takip etmeyen biri bu özel haberlere ulaşamaz. İşte bizim gücümüz bu'' dedi. Ekonomi servisinin özel haberleriyle, araştırmalarıyla, çalışmalarıyla Türkiye'deki en güçlü ekonomi servisi olmasını beklediklerini anlatan A.A Genel Müdürü Öztürk, ''Sizin de bu konuda bir hayaliniz varsa, 'Ben de A.A'nın o altın devrinde vardım' demek istiyorsanız, biz de bu yarışta sizinle olmak istiyoruz. Eskiden insanlar ne söyleyecek diye beklerdik, ancak şimdi herkes, 'Türkiye ne diyecek?' diye bekliyor. İşte, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak, A.A'nın görevidir. Bu ülkenin, bu devletin, bu milletin sesi olmak istiyoruz. Tıpkı Atatürk'ün 1920'de söylediği gibi... Şimdi onu gerçekten hayata geçirme vaktidir'' diye konuştu. -AA'nın yeni bültenleri...- Ekonomi servisinin, A.A'nın bel kemiği servislerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, servisin temposunun da gün geçtikçe arttığını bildirdi. Şirket Haberleri Bülteni'nin önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Öztürk, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti. Kemal Öztürk, bu projenin şirketler için çok önemli bir imkan olduğunu kaydetti. Bu proje ve Avrupa Bülteni ile A.A'nın önemli bir gelir de sağlayacağını dile getiren Öztürk, bu gelir kalemlerinin de artırılması gerektiğini söyledi. Yakın bir zamanda Özel Haber Bülteni'nin de devreye gireceğini anlatan Öztürk, ''Bu bülten, A.A'nın en önemli gücü olacaktır. Son zamanlarda yaptığımız çok önemli röportajlarla A.A'nın farkını ortaya koymaya başladık ve bunlar, inşallah her geçen gün artacak'' dedi.