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(Özel Haber)- Otelin çatısına çıkan kadın kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı

13 Kasım 2017 06:39

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Otelin terasına düşen kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi. Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Bir süre sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR OLAYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Ekiplerin genç kadını ikna çabaları vatandaşlar tarafından da büyük bir dikkatle takip edildi. Ekiplerin ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilirken bazı vatandaşlarında sosyal paylaşım ağlarında canlı yayın yaptığı görüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDETİLDİ
Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

POLİS ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI
Olay sonra kadının düştüğü terasa gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekipleri ise bir süre olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kadının cesedi ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının Elif Nur Akgün olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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